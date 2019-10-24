СМИ узнали, что сын Байдена консультировал румынского магната-коррупционера

Попович был осужден в 2016 году, но опротестовал приговор

Хантер и Джозеф Байдены / Фото: Reuters

Сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в 2016 году консультировал главу румынской компании Baneasa Investment Габриела Поповича, который был осужден за коррупцию и мошенничество при покупке участка земли под Бухарестом. Об этом сообщила NВС.

"Мы не знаем, платили ли Хантеру Байдену и, если платили, то сколько. Однако сам факт заставляет поднять вопрос о том, не платил ли румын, обвиняемый в уголовных преступлениях, за контакт с американским вице-президентом", — приводит телекомпания слова специалиста по этике государственной власти в Университете Вашингтона Кэтлин Кларк.

Согласно публикации, ректор университета агрономии обвинялся в продаже Поповичу принадлежавшего этому румынскому вузу участка земли за малую толику его реальной стоимости. Предприниматель проходил по этому делу в качестве "соучастника в злоупотреблении должностными полномочиями". Позднее бизнесмену предъявили дополнительно обвинения в коррупции. Попович был осужден в 2016 году, но опротестовал приговор.

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Предприниматель нанял представлять свои интересы видных адвокатов, в том числе Луиса Фри, который возглавлял ФБР США при администрациях Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего. По сведениям источников телекомпании, в число юристов-консультантов Поповича входил и Хантер Байден. В публикации акцентируется внимание на том, что Румыния была знакомым местом для Джозефа Байдена. Его друг Марк Гитенстейн в 2009–2012 годы был послом США в этой стране, а ныне покойный сын Бо был приглашен на церемонию открытия нового здания американского посольства в Бухаресте в марте 2012 года.

Согласно информации газеты Libertatea Kuwintului, посольство США в 2006 году арендовало для строительства нового здания у компании Baneasa Investment участок площадью 4 гектара сроком на 99 лет за 8 миллионов долларов. В 2017 году Высокий кассационный суд приговорил главу компании Поповича по делу о коррупции к 7 годам тюрьмы.

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Напомним, что Хантер Байден в интервью телекомпании АВС заявил, что не занимался противоправной деятельностью в Украине.

Добавим, что в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

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