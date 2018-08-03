СМИ узнали, где Трамп проведет отпуск

Сегодня, 23:21

По официальной информации, президентский борт прилетел в аэропорт Морристоун в 21.25 вечера накануне из штата Пенсильвания

фото AFP
фото AFP

Глава Белого дома планирует провести десятидневный отпуск в собственном гольф-клубе в штате Нью-Джерси, однако официального подтверждения Белый дом пока не выдал.

"Президент Дональд Трамп прибыл в Бедминстер (где расположен "Национальный гольф-клуб Трампа в штате Нью-Джерси – ред.) в четверг вечером, где может провести почти двухнедельный отпуск от пребывания в столице страны", – отмечается в сообщении.

По официальной информации, президентский борт прилетел в аэропорт Морристоун в 21.25 вечера накануне из штата Пенсильвания, где Трамп принял участие в кампании в поддержку республиканских кандидатов в Конгресс. На пятницу в рабочем графике президента не запланировано никаких официальных мероприятий.

В Белом доме не публикуют информацию, сколько именно времени Дональд Трамп пробудет в Бедминстере. Однако Федеральное агентство гражданской авиации выдало распоряжение о временном ограничении полетов в этом районе до 13 августа.

Вместе с тем, планируется, что президент посетит в субботу штат Огайо для поддержки республиканских кандидатов в предвыборной кампании.

В прошлом году Трамп провел сво августовский отпуск в Нью-Джерси.

Ранее Трамп удивил размером своей зарплаты на посту президента США.
США, отпуск, Трамп, гольф, нью-джерси, Дональд Трамп
Источник:

NJ.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

Китай объявил о масштабных пошлинах на товары из США

Сегодня, 19:21

Пошлины затронут американский импорт в Китай на 60 млрд долларов в год

США

Фото: AFP

Сын Трампа признался, что его семье угрожали

Сегодня, 12:59

Дома несколько раз находили некий белый порошок
Загрузка...

Украина

По мнению Дениса Колесника, Украина не готова к вступлению ни в ЕС, ни в НАТО. Фото: Twitter

"Сейчас активно идет поиск замены Минским договоренностям": интервью с французским экспертом

Сегодня, 07:29

"Конечно, лучше говорить, что Франция и Германия не хотят нас видеть в ЕС и НАТО, чем самим что-то делать. Пример: большинство людей говорят на русском, что в головах немцев и французов означает, что Украина является частью "русского мира"

США

фото AFP

Трамп получил еще одно письмо от лидера КНДР

Сегодня, 02:25

Трамп уже ответил на письмо, ответ лидеру КНДР отправят в ближайшее время

США

Фото: AFP

20 штатов хотят подать на Трампа в суд за планы по отмене экостандартов для авто

Вчера, 22:21

Они назвали указанный план незаконным, утверждая, что он приведет к еще большему загрязнению окружающей среды

Донбасс

Фото: архив

Политолог: По результатам Операции объединенных сил могут изменить закон

Вчера, 15:00

ООС сама по себе не может повлиять на процесс деоккупации Донбасса, но формат спецоперации выбран правильный
Загрузка...