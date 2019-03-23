СМИ узнали, когда могут быть опубликованы основные выводы доклада Мюллера

Выводы спецпрокурора будут переданы законодателям в эти выходные

Фото: Getty Images

СМИ узнали, когда могут быть опубликованы основные выводы доклада Мюллера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/250/8f2/5c52508f27347.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/250/8f2/5c52508f27347.jpg 2019-03-23T02:17:03+02:00 США Выводы спецпрокурора будут переданы законодателям в эти выходные

Основные выводы доклада об итогах расследования приписываемого РФ вмешательства в президентские выборы спецпрокурора Роберта Мюллера будут опубликованы после того, как их предоставят в распоряжение Конгресса. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя Минюста США.

Он также вновь отметил, что выводы спецпрокурора будут переданы законодателям в эти выходные. Ранее доклад был передан главе Минюста США Уильяму Барру.

В пятницу Мюллер завершил свое расследование и передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Барр теперь может представить собственный отчет на основе доклада Мюллера. Кроме того, он проинформировал юридические комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса США о планах уже в эти выходные сообщить им об основных выводах спецпрокурора.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа.

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст.

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