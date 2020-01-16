СМИ узнали о возобновлении совместных операций военных США и Ирака

По словам собеседников газеты, совместные операции военных США с Ираком возобновились в среду, 15 января.

Фото: REUTERS/Brian Snyder

Американские и иракские военные возобновили совместные операции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство".

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на двух военных чиновников США.

По словам собеседников газеты, совместные операции военных США с Ираком возобновились в среду, 15 января. Они пояснили, что военные хотели продолжить операции против ИГ как можно скорее, чтобы не допустить пропагандистских заявлений со стороны террористов об их якобы победе после того, как совместные военные действия США и Ирака были приостановлены.

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Отмечается, что решение о возобновлении военных действий было принято менее чем через две недели после того, как парламент Ирака проголосовал за высылку всех американских войск из страны.

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Напомним, на рассвете 3 января под Багдадом ударом американской авиации был убит 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани, который прибыл в Ирак для встречи с командирами местной милиции.

За этим последовала целая череда событий – 8 января Иран выпустил баллистические ракеты по двум военным базам – Айн-аль-Асад и Эрбиль в Ираке, на которых дислоцированы американские войска и силы международной коалиции.

В этот же день иранские системы ПВО сбили самолет "Международных авиалиний Украины" с 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту. В Тегеране это назвали роковой ошибкой местных военных, которые приняли пассажирский лайнер за вражеский объект – крылатую ракету США.

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