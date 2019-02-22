Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

"Снег в пустыне – это Армагедон": Впервые за полвека Лас-Вегас засыпало снегом

Сегодня, 10:59

Жители Лас-Вегаса не видели снег с 1937 года

"Снег в пустыне – это Армагедон": Впервые за полвека Лас-Вегас засыпало снегом США Жители Лас-Вегаса не видели снег с 1937 года

На Калифорнию и Неваду – южные штаты США – обрушился снегопад. По словам местных жителей, такой вьюги они не видели уже несколько десятилетий.

"Снег в пустыне, нереально! Это Армагеддон!", – пишут в соцсетях местные жители и выставляю фото с заснеженными пальмами и снеговиками.  

В самом Лас-Вегасе на пальмах выросли настоящие "сугробы". Национальная метеорологическая служба заявила, что снег в Вегасе был зафиксирован впервые с 1937 года. Температура опустилась до нуля по Цельсию.

"В снегу сейчас там – пальмы, входы в подземку и дороги. Из-за гололеда уже зафиксировали более 2 десятков автомобильных аварий. В начальных школах города решили приостановить занятия в связи с непогодой", – отмечают местные СМИ.

Однако, туристов такая погода не пугает. Они с удовольствием делают фото и лепят снеговиков.

Завтра снежный покров на западной и южной окраинах пустынного города достигнет 3 дюймов (7-8 см), но ожидаемый дождь может растопить его.

Напомним, что снегопады привели к отмене и отсрочкам почти 5 тысяч авиарейсов в США. Также в Вашингтоне снегопад оставил без света и тепла более 50 тысяч человек. Главной проблемой являются деревья и ветви, обрушившиеся под тяжестью снега на линии электропередачи.

Кроме того, на Гавайи обрушился арктический шторм. Один из островов едва ли не впервые в истории южного штата занесло слоем снега в несколько сантиметров.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег снегопад, непогода, Лас-Вегас

Вы сейчас просматриваете новость " "Снег в пустыне – это Армагедон": Впервые за полвека Лас-Вегас засыпало снегом". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зима в тропическом раю: на Гавайи обрушился арктический шторм

12 февраля, 18:47

Один из островов едва ли не впервые в истории южного штата занесло слоем снега в несколько сантиметров

Снегопады привели к отмене и отсрочкам почти 5 тысяч авиарейсов в США

12 февраля, 22:09

Ненастье нарушило воздушное сообщение с аэропортами городов Ньюарк, Бостон, Чикаго, Детройт

В Укравтодоре рассказали, в каких областях лучше не выезжать на дороги из-за непогоды

Сегодня, 09:40

Для оперативного обеспечения проезда задействованы 408 единиц техники и 537 рабочих

В Украину пришла непогода: синоптики рассказали, где будут дожди со снегом

Вчера, 09:31

Несмотря на ухудшение погодных условий, на большей части страны еще будет удерживаться не по-зимнему теплая погода

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка

Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак

Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод

В скандале с миллионами Богословской засветился Зеленский

Оккупанты отчитались о грядущей катастрофе с мостом в Крым

С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Киевский район: машина врезалась в цветочный магазин (фото)

"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни

Полное досье на Зеленского: от семьи до бизнеса "Квартала 95"
Загрузка...

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

Вчера, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Последние дни растаможки "евроблях": ажиотаж на таможне и брокеры-мошенники

Вчера, 06:54

"Сегодня" выяснила, что творится на таможнях перед концом льгот

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

20 февраля, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Соцсети кандидатов в президенты: Илья Кива выкладывает тренировки, а Олег Ляшко кормит домашних питомцев

20 февраля, 07:19

В Facebook и Twitter абсолютным лидером стал действующий президент, в YouTube участники гонки делятся романтическими рецептами

Как модернизировали основной танк ВСУ

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом