"Снег в пустыне – это Армагедон": Впервые за полвека Лас-Вегас засыпало снегом

Жители Лас-Вегаса не видели снег с 1937 года

"Снег в пустыне – это Армагедон": Впервые за полвека Лас-Вегас засыпало снегом 2019-02-22T10:59:00+02:00 США Жители Лас-Вегаса не видели снег с 1937 года











На Калифорнию и Неваду – южные штаты США – обрушился снегопад. По словам местных жителей, такой вьюги они не видели уже несколько десятилетий.

"Снег в пустыне, нереально! Это Армагеддон!", – пишут в соцсетях местные жители и выставляю фото с заснеженными пальмами и снеговиками.

В самом Лас-Вегасе на пальмах выросли настоящие "сугробы". Национальная метеорологическая служба заявила, что снег в Вегасе был зафиксирован впервые с 1937 года. Температура опустилась до нуля по Цельсию.

"В снегу сейчас там – пальмы, входы в подземку и дороги. Из-за гололеда уже зафиксировали более 2 десятков автомобильных аварий. В начальных школах города решили приостановить занятия в связи с непогодой", – отмечают местные СМИ.

Однако, туристов такая погода не пугает. Они с удовольствием делают фото и лепят снеговиков.

Завтра снежный покров на западной и южной окраинах пустынного города достигнет 3 дюймов (7-8 см), но ожидаемый дождь может растопить его.

Напомним, что снегопады привели к отмене и отсрочкам почти 5 тысяч авиарейсов в США. Также в Вашингтоне снегопад оставил без света и тепла более 50 тысяч человек. Главной проблемой являются деревья и ветви, обрушившиеся под тяжестью снега на линии электропередачи.

Кроме того, на Гавайи обрушился арктический шторм. Один из островов едва ли не впервые в истории южного штата занесло слоем снега в несколько сантиметров.

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