Снежная буря в США: тысячи самолетов опаздывают, миллионы американцев остались без света

Вчера, 18:40

В зоне стихийного бедствия на среднем западе Соединенных Штатов оказались 20 млн американцев


В нескольких штатах США продолжается снежная буря, из которой были отменены или поданы с задержкой тысячи авиарейсов.

В частности, в одной из крупнейших воздушных гаваней Соединенных Штатах – международном аэропорту "Чикаго" – за последние двое суток отменили почти полторы сотни авиарейсов. Некоторые пассажиры жалуются, что, когда выезжали, подача рейсов еще значилась "по расписанию", но, когда приехали в аэропорт, они уже были перенесены, на следующий день.

Задерживаются рейсы в штатах Айова, Канзас, Миссури и Небраска. В целом, опаздывает более 7 тыс. самолетов.

Наблюдаются проблемы и с наземным транспортом – на среднем западе США закрыли несколько федеральных трасс, которые замело снегом.

В зоне стихийного бедствия оказались 20 млн американцев, из которых более 3 млн остались без электричества – линии электропередачи оборвало сильным ветром.

Кроме того, пришлось закрыть сотни учебных заведений.

Метеорологи прогнозируют еще несколько дней такой непогоды.

Напомним, что американские коммунальщики оказались неготовы к выходкам природы, что привело к многочисленным авариям.

Напомним, что две недели назад мощная снежная буря пришла на северо-восток США, из-за чего произошли многочисленные ДТП и погибли, по меньшей мере, восемь человек.

Кроме того, сообщалось о циклоне, который обрушился на Австралию, принеся с собой снегопады.
США, погода, зима, снег, снегопад, стихийное бедствие
Источник:

"Сегодня"

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