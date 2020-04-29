Снова сбой: пользователи Twitter жалуются на проблемы

Наиболее активно о неполадках сообщают в США и Японии

Очередной сбой в работе сервиса микроблогов Twitterнаблюдается в ночь на 29 апреля в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно о неполадках сообщают в США и Японии.

По информации сервиса, большая часть пользователей (73%) жалуется на сбои в работе сайта. Еще 14% испытывают проблемы с приложением для iPhone и iPad, 12% — с приложением для операционной системы Android.

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Заметим, что с начала карантина – это не первый сбой этой соцсети. Сбои происходили в середине апреля.

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Добавим, что гендиректор американской компании Twitter Джек Дорси выделил 1 млрд долларов на борьбу с новым коронавирусом. Указанная сумма составляет приблизительно 28% его состояния.

Ранее американская компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, потребовала от всех своих сотрудников по всему миру работать из дома ввиду риска заражения новым коронавирусом.

Twitter — соцсеть, которая позволяет пользователям обмениваться короткими сообщениями, организовывать опросы, публиковать различные изображения и видеоролики. Создателями сервиса являются Джек Дорси, Ноа Гласс, Эван Уильямс и Биз Стоун. Первое сообщение в Twitter было опубликовано 21 марта 2006 года. По имеющимся данным, ежедневно в сервисе публикуется около 500 млн твитов.

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