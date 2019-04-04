Социальные нормы меняются: Байден обещал уважать личное пространство людей и прислушиваться к мнению женщин
Несколько женщин в течение последней недели обвинили Байдена в странном и неуместном поведении
Бывший вице-президент США демократ Джозеф Байден из-за утверждений о том, что он неподобающим образом вел себя по отношению к женщинам, обещал более уважительно относиться к личному пространству других людей.
Несколько женщин в течение последней недели обвинили Байдена в странном и неуместном поведении. Одна из них утверждала, что Байден неожиданно поцеловал ее в затылок, другие заявляли о том, что он слишком крепко обнимал их или прикасался к ним таким образом, что заставлял чувствовать дискомфортно.
"Социальные нормы меняются. Я понимаю это и прислушиваюсь к тому, о чем говорят эти женщины", — написал Байден в "Твиттере". Он также обещал "в будущем более уважительно относиться к личному пространству".
В опубликованном видеообращении Байден также признал, что в ряде случаев "жесты поддержки и попытки подбодрить" с его стороны могли вызвать у некоторых людей дискомфорт. "Я пытался показать, что они мне небезразличны и что я к ним прислушиваюсь", — пояснил бывший вице-президент. Он заверил, что учел все критические замечания в свой адрес.
Напомним, ранее соратница Байдена по партии Люси Флорес заявила, что во время акции в ее поддержку в 2014 он поцеловал ее в затылок без ее на то согласия.
Как мы уже писали, в ответ на это он заявил, что не припомнит ни единого момента, чтобы действовал неподходящим образом и, в любом случае, никогда не хотел так поступить.
Позже в The Wall Street Journal вышла статья о том, что на встрече со сторонниками Байден подтвердил свое намерение вступить в борьбу за высший административный пост США.
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