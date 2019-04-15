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Соединенные Штаты допускают военное вмешательство в Венесуэлу – Помпео

Сегодня, 19:30

Пока Вашингтон и союзники оказывают давление на режим Мадуро дипломатическими инструментами и санкциями

Майк Помпео
Майк Помпео. Фото: AFP

Соединенные Штаты допускают военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле. Об этом государственный секретарь США Майк Помпео сказал в интервью CBS, текст которого опубликован на сайте Госдепа.

"Я не буду говорить о дискуссиях, которые происходят в правительстве Соединенных Штатов. Мы дали четко понять, что все варианты находятся на столе", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном использовании американских сил для влияния на развитие событий в Венесуэле.

Госсекретарь отметил, что пока Вашингтон и союзники оказывают давление на режим Мадуро дипломатическими инструментами и санкциями.

"Вы видите, как политическая и дипломатическая петля затягивается вокруг шеи Мадуро", - сказал Помпео.

Он предупредил, что подобное давление будут испытывать и внешние игроки, которые поддерживают режим в Венесуэле.

"Кубинцы также должны понять, что их дальнейшая поддержка Николаса Мадуро может им дорого обойтись, и мы будем иметь подобный разговор с россиянами", – пояснил госсекретарь США.

Ранее Помпео заявил, что США пытаются убедить власти России, Китая и Кубы прекратить оказывать поддержку правительству венесуэльского президента Николаса Мадуро.

"Мы работаем над тем, чтобы убедить Россию и Китай, а также Кубу прекратить деятельность, которая направлена на поддержку Мадуро, дает Мадуро больше сил, больше возможностей", – сказал шеф американской дипломатии.

Напомним, президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

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Тег Венесуэла, США, Помпео

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