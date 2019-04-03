Сохраним Америку великой: Трамп хочет использовать сразу два слогана на выборах в 2020 году

Старт предвыборной кампании в США будет дан в феврале 2020 года

Фото: Getty Images

Сохраним Америку великой: Трамп хочет использовать сразу два слогана на выборах в 2020 году //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c30/72e/5c9c3072e645f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c30/72e/5c9c3072e645f.jpg 2019-04-03T05:06:02+03:00 США Старт предвыборной кампании в США будет дан в феврале 2020 года

Президент США Дональд Трамп раздумывает над использованием сразу двух слоганов во время президентской кампании в 2020 году. Американский лидер рассказал об этом во вторник на вечере в вашингтонском Национальном строительном музее.

Президент подчеркнул успешность слогана "Сделаем Америку вновь великой", который он использовал на президентской кампании в 2016 году. "Многие люди говорят, что, возможно, это было величайшим лейтмотивом в политике", — отметил он.

Говоря о президентской кампании в 2020 году, Трамп сначала размышлял над тем, чтобы использовать новый слоган "Сохраним Америку великой", потому что его администрация "уже сделала ее великой". Затем он попросил присутствующих в зале с помощью аплодисментов показать, какой из двух слоганов им больше нравится.

"Мы определимся", — подчеркнул президент, добавив, что ему нравятся оба слогана. "Я чувствую, что мы попробуем использовать оба", — сказал он. Глава государства также рассказал, что в ближайшее время примет решение по поводу того, с какими конкретными предложениями он пойдет на президентские выборы в 2020 году.

"У экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон было что-то типа „держимся вместе" или какая-то другая чушь", — сказал Трамп. Он пошутил, что бывшая первая леди якобы заплатила "одному умнику" за этот слоган 1,9 млн долларов. При этом Трамп заявил, что сам придумал слоган для своей кампании.

Старт предвыборной кампании в США будет дан в феврале 2020 года, когда в штатах Айова и Нью-Гэмпшир пройдут первые собрания партийных активистов и первичные выборы, на которых будут избирать делегатов на национальные съезды демократов и республиканцев. Национальный съезд Демократической партии пройдет 13–16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин), где будет названо имя соперника Трампа в борьбе за пост президента. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

Напомним, что в интернете уже идет скоординированная кампания по дезинформации в отношении кандидатов от Демократической партии США, готовящихся к выборам 2020 года. И эта кампания в некоторой степени похожа на атаки, проводившиеся ране. А кандидатов уже атакуют теми же методами, какие использовала Россия в 2016 и в 2018 годах. Об этом пишет издание Vanity Fair.

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