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"Сокрушительные и немедленные": сенаторы США решили ввести новые санкции против "Северного потока — 2"

4 июня, 03:01

Елена Вус Елена Вус

Сенаторы предлагают распространить санкции на всю деятельность, касающуюся прокладки труб и страхования

Автор американских санкций против "Северного потока 2" сенатор Тед Круз готовит новые санкции. Теперь они коснутся компаний, страхующих суда-трубоукладчики.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Так, в черновом варианте законопроекта Круза отмечается, что все введенные ранее США санкции, касающиеся "Северного потока-2", будут распространяться как на работы по прокладке газопровода, так и на компании, страхующие суда-трубоукладчики.

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Также Круз предлагает распространить санкции на компании, которые обеспечивают "услуги либо помещения" для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода.

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Круз в заявлении объяснил, что цель его законопроекта, – вводить "сокрушительные и немедленные американские санкции" против любого, кто каким-то образом задействован в реализации проекта газопровода.

Ранее мы сообщали о том, что санкции США сейчас имеют решающее значение для блокировки строительства российского газопровода.

Эпидемия коронавируса и экономический кризис серьезно поменяли планы как граждан, так и целых государств. Это событие заставило пересмотреть сроки реализации дорогостоящих проектов. Именно таким проектом для России является "Северный поток – 2". Перспективы его использования станут предметом долгих переговоров представителей Москвы и ЕС.

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