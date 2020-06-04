"Сокрушительные и немедленные": сенаторы США решили ввести новые санкции против "Северного потока — 2"

Автор американских санкций против "Северного потока 2" сенатор Тед Круз готовит новые санкции. Теперь они коснутся компаний, страхующих суда-трубоукладчики.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Так, в черновом варианте законопроекта Круза отмечается, что все введенные ранее США санкции, касающиеся "Северного потока-2", будут распространяться как на работы по прокладке газопровода, так и на компании, страхующие суда-трубоукладчики.
Также Круз предлагает распространить санкции на компании, которые обеспечивают "услуги либо помещения" для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода.
Круз в заявлении объяснил, что цель его законопроекта, – вводить "сокрушительные и немедленные американские санкции" против любого, кто каким-то образом задействован в реализации проекта газопровода.
Ранее мы сообщали о том, что санкции США сейчас имеют решающее значение для блокировки строительства российского газопровода.
Эпидемия коронавируса и экономический кризис серьезно поменяли планы как граждан, так и целых государств. Это событие заставило пересмотреть сроки реализации дорогостоящих проектов. Именно таким проектом для России является "Северный поток – 2". Перспективы его использования станут предметом долгих переговоров представителей Москвы и ЕС.
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