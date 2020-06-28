Соперник Трампа на выборах против России в G7 и обещает Путину "конфронтацию"

Главный кандидат от Демократической партии на выборах президента США в этом году Джо Байден призвал Белым дом отменить приглашение России на саммит "Большой семерки", который в этом году принимают Соединенные Штаты.

Реклама

Таким образом в эфире NBC Байден отреагировал на публикацию в СМИ информации о том, что военная разведка РФ предлагала боевикам "Талибана" деньги за убийство американских военных в Афганистане.

Демократ считает опубликованную информацию, если она является правдивой, "поистине шокирующей", поскольку американский президент Дональд Трамп даже не ввел никакие санкции в ответ.

"Мало того, что он не наказал Россию и не навлек на нее никакие последствия за это вопиющее нарушение международного права, Дональд Трамп продолжил свою постыдную кампанию почтения и самоунижения перед Владимиром Путиным. Согласно Times, он обладал этой информацией и, тем не менее, он предложил принять Путина в США и ​​пригласил Россию присоединиться к G7", – сказал Байден.

Бывший вице-президент США назвал президентский срок Трампа "подарком для Путина".

Реклама

"Это просто за гранью. Это предательство самого священного долга нации: защищать наши войска, когда мы отправляем их под угрозу. Если меня изберут президентом, с Владимиром Путиным, несомненно, будет конфронтация и мы наложим на Россию серьезные санкции", – добавил Байден.

Напомним, что по информации американской прессы, Трамп уже отправил хозяину Кремля личное приглашение на саммит G7. Сайт "Сегодня" выяснял, может ли "клуб семи" снова стать "Большой восьмеркой" и как это скажется на Украине.

А почему Россию не позвали на прошлогодний саммит, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама