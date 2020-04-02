Соперники могут объединить усилия: Трамп хочет поговорить с Байденом о борьбе с пандемией коронавируса

«Мне он кажется хорошим парнем. Но, откровенно говоря, я его не знаю хорошо», - заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп готов поговорить с претендентом на этот пост Джозефом Байденом о ситуации в стране и методах борьбы с коронавирусом.

"Да, абсолютно. Я бы хотел с ним поговорить, конечно", — подчеркнул республиканец Трамп, когда журналисты поинтересовались, готов ли он провести телефонную беседу по ситуации, вызванной вспышкой коронавируса, с демократом Байденом. Избирательный штаб Байдена ранее заявил о его стремлении позвонить Трампу, чтобы обсудить способы борьбы с пандемией.

"Мне он кажется хорошим парнем. Но, откровенно говоря, я его не знаю хорошо. Думаю, что он, вероятно, хороший парень", — сказал Трамп про Байдена. "Да, я бы, конечно, ответил на его звонок. Можете ему передать", — добавил глава американской администрации.

Реклама

Бывший вице-президент США Байден считается наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах. Борьбу с Байденом за право быть выдвинутым в ноябре кандидатом в президенты от демократов продолжает сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Однако у него практически не осталось шансов на победу в этой внутрипартийной схватке.

В тренде Во Франции протестируют новый препарат против коронавируса

Согласно последним данным, в мире коронавирусом заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. По информации американского университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировали более 213 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, умерли более 4,7 тыс. человек. Распространение коронавируса в США привело к переносу первичных выборов в ряде штатов, отмене многочисленных агитационных и иных мероприятий подобного рода.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что из-за распространения коронавируса американские власти почти полностью исчерпали запасы средств личной защиты, которые хранились в Национальном стратегическом резерве.

Напомним, что новая пневмония за сутки забрала жизни 270 человек в Нью-Йорке.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама