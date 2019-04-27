Соратник Обамы опередил Трампа в рейтинге симпатий американцев

Байдена на выборах готовы поддержать 43% граждан США

Фото: REUTERS/Yuri Gripas.

Бывший вице-президент США Джо Байден, который объявил об участии в президентской гонке, опережает по популярности среди американцев действующего президента Дональда Трампа. Об этом говорят данные опроса газеты The Hill.

На данный момент Джо Байдена на выборах 2020 года готовы поддержать 43% американцев, а за Дональда Трампа готовы проголосовать лишь 37%. Еще 15% респондентов заявили, что не знают, за кого бы они проголосовали, а 5% опрошенных заявили, что проголосовали бы за любого другого кандидата.

Всего были опрошены около тысячи человек. Опрос проводился 25-26 апреля – после того, как Байден официально объявил о своем участии в борьбе за президентское кресло.

Напомним, Байден объявил об официальном вступлении в гонку в четверг. Согласно ряду опросов, он считается одним из фаворитов среди представителей Демократической партии. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

В свою очередь, сам президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Соратник Обамы опередил Трампа в рейтинге симпатий американцев". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"