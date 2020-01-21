Соратники Трампа готовы прикрыть его: американский политолог об импичменте

Фото: REUTERS/Leah Millis

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Соратники Дональда Трампа в Сенате могут помочь избежать президенту США импичмента, если решат провести слушания без "лишних" свидетелей и документов. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" старший директор Центра Пенна – Байдена Майк Карпентер.

По его словам, продолжительность судебного разбирательства в Сенате будет полностью зависеть от того, будут ли разрешены свидетели и документы в соответствии с правилами Сената в качестве доказательств.

"Республиканцы в Сенате неохотно идут на то, чтобы заслушать свидетелей или изучить документы. Это издевательство над процедурой. Если им удастся это протащить, не вызывая новых свидетелей, то все это можно сделать всего за несколько дней. Правильное же судебное разбирательство по допросу и перекрестному допросу свидетелей, вероятно, займет гораздо больше времени... Комментарии, сделанные несколькими сенаторами-республиканцами СМИ (сенатор Линдси Грэм и Митч Макконнелл, лидер большинства в Сенате, заявили, что не останутся совсем беспристрастными участниками процесса. – Авт.), до сих пор указывают на то, что ряд видных законодателей готовы скрыть злоупотребление властью президентом, поставив интересы своей партии выше интересов страны", – считает Майк Карпентер.

Подробнее о рассмотрении дела американского президента читайте в материале "Сегодня" "Импичмент Дональду Трампу: чего ждать от "суда" в Сенате".

Напомним, чтобы добиться восстановления уголовного преследования и, соответственно, получить компромат на своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена, Трамп заморозил финансовую помощь Украине. Это привело к началу процедуры импичмента. Соответствующую резолюцию приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат. Первые заседания состоятся 21 января. Также стало известно, что в Сенате собираются ускоренно рассмотреть импичмент Трампа.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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