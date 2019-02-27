Сорвет ли Ким Чен Ын очередной "джек-пот"

Как обменять "ничто" на "все"? Секреты северокорейского лидера в переговорах с Трампом

Сорвет ли Ким Чен Ын очередной "джек-пот" Виталий Рябошапка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/5b8/0de/5c75b80de36f4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/5b8/0de/5c75b80de36f4.jpg 2019-02-27T08:11:00+02:00 США Как обменять «ничто» на "все"? Секреты северокорейского лидера в переговорах с Трампом

27-28 февраля во вьетнамском Ханое, на нейтральной территории, проходит встреча президента США и лидера Северной Кореи. И Дональд Трамп, и Ким Чен Ын – каждый по своим причинам – возлагают на нее большие надежды. Но стоит ли ожидать чего-то действительно исторического миру?

Джек-пот для Ким Чен Ына

Нынешняя встреча лидеров Соединенных Штатов и КНДР – вторая за последнее время и вообще вторая за всю почти семидесятилетнюю историю противостояния Северной Кореи и США. Первая, напомним, состоялась в июне 2018 года в Сингапуре и завершилась, по мнению экспертов, противоречивыми результатами. По итогам сингапурского саммита было подписано соглашение, которое сам Трамп назвал "историческим документом" и "всеобъемлющим" договором.

По сути, само подписанное в июне 2018 года соглашение состояло из четырех пунктов. Так, стороны заявили о "готовности к новым отношениям между Соединенными Штатами и КНДР" и объединении усилий "для установления прочного мирного режима на Корейском полуострове". Кроме того, стороны подтвердили декларацию, подписанную между лидерами КНДР и Южной Кореи 27 апреля 2018 года, а также обязались проводить работы по поиску останков военнопленных и погибших в ходе Корейской войны 1950-1953 годов. Наконец (и это, фактически, главный итог) КНДР обязалась "приложить усилия для полной денуклеаризации (ядерному разоружению, – ред.) Корейского полуострова".

Эксперты и политические оппоненты Трампа в США, признавая, в общем, историчность самой встречи и факта подписания соглашения, отмечали рамочность документа и размытость его формулировок. Кроме того, было непонятно, что в итоге от встречи получали США.

"Ким Чен Ын – по сути, единственный бенефициар результатов этих переговоров. В ситуации, когда для его страны существовали реальные угрозы, он умудрился сорвать джек-пот, куш в виде признания, перспектив снятия санкций, улучшения личных отношений с Трампом. На самом деле в условиях, в которых находилась Северная Корея накануне, представить подобное было сложно. И тут они получили такой роскошный подарок", – рассказал сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

Нарушаем, товарищ

Также в США выражали серьезные опасения, что договор Северной Кореей выполняться не будет. И, в принципе, опасения подтвердились. Не прошло и месяца со дня встречи, как госсекретарь США Майк Помпео заявил, что КНДР не соблюдает договоренности по денуклеаризации.

"Лидер КНДР Ким Чен Ын взял на себя обязательство по денуклеаризации. В резолюциях СБ ООН мир потребовал, чтобы (он) сделал это. В том случае, когда они ведут себя несоответственно с этим, они нарушают одну или обе резолюции СБ ООН, мы видим, что все еще надо пройти путь, чтобы достичь конечного результата, которого мы хотим", – отметил Помпео.

В ответ Пхеньян заявил, что не остановит свою ядерную программу, если США не предоставят со своей стороны гарантии безопасности. А также упрекнул Вашингтон в том, что санкционное давление на КНДР продолжается, несмотря на решительные шаги, предпринятые Северной Кореей в рамках взятых на себя обязательств. Под такими шагами подразумевалось прекращение КНДР ядерных испытаний и частичное уничтожение соответствующей инфраструктуры. При этом представители КНДР скромно упускали тот факт, что и приостановка испытаний и ликвидация полигона "Пунгери" хотя и отвечали духу подписанного соглашения, но случились еще в мае 2018-го, то есть до встречи Трампа и Ким Чен Ына и до подписания договора. А США хотели большего, чем подверстки к соглашению былых решений.

Кроме того, информация о том, что ядерная программа КНДР вовсе не свернута, регулярно появлялась в ведущих мировых СМИ. Причем информация эта исходила в том числе от источников в разведке США. Которая держала руку на пульсе и, надо полагать, информировала президента США об отсутствии прогресса в вопросе денуклеаризации северокорейского полуострова. Так, уже в начале 2019 года появилась информация, что Северная Корея продолжает производить ракеты и боеголовки теми же темпами, что и до подписания соглашения. Кроме того, не прекращается деятельность на тайных ракетных базах Северной Кореи, которых разведка США насчитала больше дюжины.

"По результатам сингапурского саммита Северная Корея не особо и напрягалась относительно выполнения обещаний. Потому как и обещаний особо не было. Подписанное соглашение можно охарактеризовать с точки зрения Северной Корей как "получить все при минимальных затратах", – говорит Илья Куса.

Тем временем Дональд Трамп продолжал рассыпаться в соцсетях комплиментами Ким Чен Ыну. По большому счету, ничего иного ему не оставалось: на фоне продолжающегося давления политических оппонентов, проблем со строительством обещанной избирателям стены на границе с Мексикой внешнеполитическое поражение грозило президенту серьезными электоральными потерями. Продолжали делать вид, что "все идет по плану", и другие заинтересованные стороны.

"Дело в том, что ядерное разоружение Северной Кореи нереально. И, что интересно, все об этом знали. Но все подстраивались под инициативу Трампа. И Южная Корея, и Япония, и Северная Корея, и Штаты – по крайней мере та часть истеблишмента, которая все понимает, – вынуждены были сделать вид, что все хорошо. То есть сейчас это просто такой спектакль, в котором все играют на позитиве, делая вид, что все прекрасно и что ядерная проблема решена. Почему они это делают? Потому что альтернатива хуже. Это война", – отмечает Илья Куса.

Прорывов не будет

По мнению экспертов, никаких серьезных подвижек в ситуации не даст и нынешняя встреча лидеров КНДР И США.

"И для Трампа, и для лидера КНДР важен сам факт встречи. Американский лидер таким образом продолжает работать на свой имидж нейтрализатора северокорейской ядерной угрозы. Что касается Ким Чен Ына, то для него ключевым является то, что образ Северной Кореи как мирового изгоя размывается и постепенно снимается. Что же касается каких-то прорывов, то их вряд ли стоит ожидать", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

По словам Ильи Кусы, Трамп рассматривает нынешнюю встречу в том числе в контексте внутриполитических процессов в США. В нынешнем году в стране пройдут праймериз будущих президентских выборов, и главе американского государства нужно продемонстрировать, что его внешняя политика дает определенные плоды, что она успешна и эффективна.

"Трамп постоянно подчеркивает в соцсетях, что он установил личные теплые отношения с Ким Чен Ыном и что его личные усилия позволяют заморозить проблему наличия у Северной Кореи ядерного оружия. Что касается Ким Чен Ына, то для лидера Северной Кореи, которая десятилетиями находилась в международной изоляции, под международными санкциями, под постоянным давлением возможной войны с Южной Кореей и США, это очередная невероятная, фантастическая возможность прорвать эту блокаду, стать рукопожатым. Это реинтеграция Северной Кореи в международное сообщество, в перспективе – возможность снятия санкций. И, наконец, очередное подтверждение, что США считают его равноправным партнером. Не каждый мировой лидер может себе позволить личный саммит с лидером США. А для Ким Чен Ына это уже вторая такая встреча", – рассказал Илья Куса.

Что касается перспектив продвинуться в вопросе денуклеаризации Северной Кореи, то они, как подчеркивают эксперты, вряд ли изменятся по итогам встречи.

"США на самом деле не может предложить Северной Корее что-то равноценное в обмен на сдачу той своего арсенала. Для Северной Кореи ядерный арсенал – часть внутренней легитимности, вопрос безопасности государства и вопрос безопасности элиты. Для них ядерное оружие – гарантия того, что их никто не уничтожит", – говорит Илья Куса.

По словам эксперта, недоверие Пхеньяна базируется на примерах из мировой практики. В том числе северокорейское руководство делает выводы из ситуации в Украине, в свое время отказавшейся от ядерного арсенала в обмен на гарантии неприкосновенности границ. Еще большее влияние на позицию северокорейской политической элиты оказала судьба ливийского лидера Каддафи, отказавшегося от разработок ядерного оружия в обмен на снятие Западом санкций.

Тем не менее, как отмечает Илья Куса, нынешние переговоры станут, по сути, калькой прошлогодних – начиная с повестки, заканчивая итогами. То есть реальных прорывов не будет.

"Если переговоры провалятся, учитывая стиль управления Трампа, даже сложно представить, что ему нужно будет делать, чтобы сохранить лицо. Потому все снова сделают вид, что все хорошо. Всем выгодно поддерживать такую иллюзию. Все скажут, что саммит прошел успешно, все прекрасно, Трамп напишет очередной победный твит. Может быть, по результатам подпишут какое-то очередное соглашение. Может, даже пойдут на подписание мирного договора об окончании войны. И это будет еще один подарок Ким Чен Ыну "просто так", – говорит Илья Куса.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.