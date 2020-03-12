Сотни людей в США потеряли работу из-за коронавируса

Сотни граждан США потеряли работу из-за распространения на территории страны нового коронавируса. Об этом сообщила газета The Washington Post, которая провела соответствующий анализ.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания, отмечает издание, "нанесла ущерб экономике США и привела промышленность в тупик". Последнее время в Соединенных Штатах наблюдался рекордный рост занятости, что привело к расширению их экономики. Увольнения в связи с распространением заболевания могут привести к "стремительному перелому" в развитии экономических показателей страны.

По данным издания, в США из-за коронавируса увольняют рабочих в портах и пекарнях, грузчиков, сотрудников турагентств и сферы развлечений. Работу чаще всего теряют фрилансеры, преимущественно молодежь.

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Экономисты обеспокоены тем, что в связи с резким снижением продаж количество увольнений только возрастет. Неопределенность в экономике высока, и, поскольку люди теряют работу или боятся потерять работу, они, как правило, сокращают расходы еще больше, что сказывается на экономике США, считает издание.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1162, умерли 37 человек.

Напомним, что в более чем половине штатов США введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

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