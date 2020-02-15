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Сотрудники Facebook, Amazon, Google и ВОЗ обсудили борьбу с дезинформацией о коронавирусе

15 февраля, 03:21

Обеспокоенностью людей из-за коронавируса, в частности, пользуются в интернете мошенники

Фото: REUTERS/Johanna Geron

Фото: REUTERS/Johanna Geron

Представители более десяти американских технологических компаний, в том числе Facebook, Amazon и Google, обсудили с представителями Всемирной организации здравоохранения меры по предотвращению распространения недостоверной информации о вспышке заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщил телеканал CNDC.

Как заявил его журналистам представитель Facebook, консультации состоялись в городе Менло-Парк (штат Калифорния), где находится головной офис этой корпорации. Мероприятие было организовано ВОЗ. Ее сотрудники рассказали представителям компаний о предпринимаемых усилиях по борьбе с распространением вируса.

Как констатируется в материале, больше всего времени на встрече уделили обсуждению мер, необходимых, чтобы прекратить распространение данных о коронавирусе, которые не соответствуют действительности. В публикации отмечается, что обеспокоенностью людей из-за коронавируса, в частности, пользуются в интернете мошенники или недобросовестные предприниматели.

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Напомним, ранее мы писали о том, что ВОЗ предлагает 8 правил безопасности для предотвращения заражения коронавирусом.

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Фото: cnsphoto via REUTERS

Также украинские власти решили эвакуировать граждан страны, которые оказались в китайской провинции Хубэй, где в январе был введен карантин из-за вспышки нового коронавируса.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Китае, отметив, что желающих покинуть карантинный регион украинцев вывезут специальным чартерным рейсом в Киев.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США Facebook Amazon коронавирус

Источник: ТАСС

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