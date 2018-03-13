Сотрудники ФБР пытались поговорить с Настей Рыбкой в Таиланде

Сегодня, 16:38

Американские спецслужбы обращалась в соответствующие правоохранительные органы 

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Сотрудники Федерального бюро расследований США пытались получить доступ к скандально известной блогерше Анастасии Вашукевич, более известной под псевдонимом Настя Рыбка, которая находится в тюрьме в Таиланде. Ранее она сообщала о наличии информации относительно вмешательства РФ в выборы президента США.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщили изданию доверенные источники, американские спецслужбы обращались в соответствующие правоохранительные органы Таиланда, чтобы организовать встречу с Настей Рыбкой, которая может обладать информацией о вмешательстве России в американские выборы.

Однако ФБР не получило разрешения на разговор с Рыбкой, ведь по тайскому законодательству доступ к заключенным имеет только лицо, имеющее юридическую мотивацию, и родственники. 

Напомним, Вашукевич и Кириллов написали в консульство США письмо, в котором просили политического убежища в Штатах. В письме они утверждают, что обладают очень важной информацией для США и их жизни находятся в опасности.

Напомним, 26 февраля тайская полиция прибыла в один из отелей поздно вечером и обнаружила там 43 российских туриста обоих полов, ожидающих секс-тренинга. Туристы сообщили, что заплатили 20 тыс. бат (около 16 тыс. грн) за участие в тренинге, на котором их должны были научить доводить секс-партнеров до оргазма. После прохождения курса они рассчитывали получить соответствующий сертификат. Десять инструкторов были доставлены в полицейский участокСреди десяти задержанных в Паттайе – секс-тренер Александр Лесли (Кириллов) и Анастасия Рыбка (Вашукевич). 

Также несколько дней назад стало известно, что полиция Таиланда намерена подать в суд на группу россиян, среди которых Анастасия Вашукевичи и ее "секс-наставник". Задержанная группа нанесла ущерб репутации Таиланда в мире.
США, Таиланд, арест, тюрьма, Настя Рыбка

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