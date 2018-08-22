Сотрудники ФБР взяли под стражу экс-адвоката Трампа

Сотрудники ФБР взяли под стражу бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, обвиненного в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Си-эн-эн.

Ранее сообщалось, что Коэн пошел на сделку со следствием. По данным источников телеканала Эй-би-си, предварительная договоренность была достигнута между адвокатами Коэна и прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк. Она касается обвинений в отношении Коэна в уклонении от уплаты налогов, нарушений, связанных с финансированием предвыборной кампании Трампа, а также махинациях в банковской сфере.

Как отмечает Си-эн-эн, Коэн явился в ФБР добровольно. Как ожидается, юрист в 16:00 по местному времени предстанет перед судом в Нью-Йорке. Согласно условиям сделки со следствием, Коэн признает себя виновным.

Ранее ряд американских СМИ сообщали, что в случае сделки с властями Коэн может согласиться сотрудничать со следователями и по иным делам. Отмечалось, что договоренность может предполагать, в частности, его содействие подчиненным спецпрокурора США Роберта Мюллера, курирующего расследование относительно приписываемого РФ вмешательства в американские выборы.

Мюллер уже больше года ведет в США расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на американские выборы. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Напомним, в начале апреля сотрудники правоохранительных органов США изъяли у Коэна не менее десяти ящиков с бумагами, а также электронные носители, в том числе сотовые телефоны и жесткие диски. В отношении юриста идет расследование, его подозревают в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях, связанных с предвыборной кампанией Трампа. В число конфискованных материалов входит и переписка Коэна с президентом, а также бумаги, касающиеся средств, выплаченных юристом бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд в обмен на молчание. Она утверждает, что в прошлом вступала с Трампом в интимную связь.