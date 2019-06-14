Совбез ООН проведет консультации из-за инцидента в Оманском заливе

После консультаций страны решат, какие дальнейшие шаги следует предпринять

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Совет Безопасности проведет консультации из-за ситуации, сложившейся после того, как два танкера в Оманском заливе подверглись атаке. Об этом сообщил перед началом консультаций в СБ ООН председательствующий в Совбезе в июне постпред Кувейта при ООН Мансур аль-Отейби.

"Посмотрим, как пройдут консультации, а потом мы решим, какие дальнейшие шаги следует предпринять", — ответил он.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге в Госдепартаменте заявил, чтоиранские власти несут ответственность за нападения на танкеры.

Два танкера загорелись в Оманском заливе после того, как подверглись нападению.

Танкер Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме и принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair, принадлежащее норвежской компании Frontline, под флагом Маршалловых Островов шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань.

Два танкера загорелись в четверг в Оманском заливе после того, как подверглись, по данным агентства, торпедной атаке.

Танкер Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме и принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair, принадлежащее норвежской компании Frontline, под флагом Маршалловых Островов шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань.

Оманский залив является частью главного нефтяного водного маршрута планеты – вместе с Ормузским проливом он соединяет Персидский залив с Аравийским морем.

Напомним, что буквально месяц назад в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах также произошла атака на нефтеналивные суда.

Мы также писали о взрыве, который прогремел накануне в машинном отделении танкера в российской Республике Дагестан. Жертвами случившегося стали не менее трех человек и еще столько же попали в больницы.

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