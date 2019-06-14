Совбез ООН проведет консультации из-за инцидента в Оманском заливе
После консультаций страны решат, какие дальнейшие шаги следует предпринять
Совет Безопасности проведет консультации из-за ситуации, сложившейся после того, как два танкера в Оманском заливе подверглись атаке. Об этом сообщил перед началом консультаций в СБ ООН председательствующий в Совбезе в июне постпред Кувейта при ООН Мансур аль-Отейби.
"Посмотрим, как пройдут консультации, а потом мы решим, какие дальнейшие шаги следует предпринять", — ответил он.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге в Госдепартаменте заявил, чтоиранские власти несут ответственность за нападения на танкеры.
Два танкера загорелись в Оманском заливе после того, как подверглись нападению.
Танкер Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме и принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair, принадлежащее норвежской компании Frontline, под флагом Маршалловых Островов шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань.
Два танкера загорелись в четверг в Оманском заливе после того, как подверглись, по данным агентства, торпедной атаке.
Танкер Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме и принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair, принадлежащее норвежской компании Frontline, под флагом Маршалловых Островов шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань.
Оманский залив является частью главного нефтяного водного маршрута планеты – вместе с Ормузским проливом он соединяет Персидский залив с Аравийским морем.
Напомним, что буквально месяц назад в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах также произошла атака на нефтеналивные суда.
Мы также писали о взрыве, который прогремел накануне в машинном отделении танкера в российской Республике Дагестан. Жертвами случившегося стали не менее трех человек и еще столько же попали в больницы.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Совбез ООН проведет консультации из-за инцидента в Оманском заливе". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США не исключают новых нападений на танкеры
Вашингтон обсуждает со своими союзниками возможные варианты действий для защиты международного судоходства
Атака на танкеры в Оманском заливе: Пентагон указал на виновного
С высокой долей вероятности ответственность за случившееся несет Иран, считают в американском Минобороны
У берегов Омана атакованы танкеры Норвегии и Японии: известны подробности
В результате нападения одно судно затонуло
В России взорвался танкер: есть погибшие и раненые
В морском торговом порту Махачкалы при разгрузке нефтетанкера взорвалась газовоздушная смесь