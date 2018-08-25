Советник Трампа объяснил, когда США перестанут вводить санкции против России

Сегодня, 08:45

Болтон поднял вопрос российского вмешательства в американские избирательные процессы

Джон Болтон. Фото: AFP
Джон Болтон. Фото: AFP

Вашингтон не будет вводить новые санкции против России, если Москва не будет вмешиваться в американские выборы, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Associated Press.

"Не будет никаких новых санкций, если не будет дальнейшего вмешательства (в ход выборов в США – Ред.)", – подчеркнул Болтон.

Отметим, Болтон в Женеве провел переговоры с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. При этом агентство AР не уточняет, зсделал ли Болтон такое заявление в интервью или на итоговой пресс-конфренции после встречи с Патрушевым.

Как сообщается, Болтон также отметил, что еще "предстоит определить", как стороны урегулируют ситуацию вокруг "прошлого вмешательства" в выборы в США – вероятно, имея в виду президентские выборы в США.

Напомним, 24 августа президент Украины Петр Порошенко и советник Трампа Джон Болтон присутствовали на военном параде в Киеве по случаю Дня Независимости. Читайте полный текст выступления Порошенко, где он рассказал об успешном противостоянии российской агрессии, достижениях и планах Украины.

Как сообщалось, Конгресс США может принять законопроект о новых санкциях против России, который уже прозвали "санкциями из ада", осенью – но не в сентябре, а в октябре или уже после ноябрьских выборов. Об этом рассказал лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл.

Также администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2".

Кроме того, США готовят санкции против России из-за "дела Скрипалей" в рамках закона о контроле и запрещении химического и биологического оружия. Эти санкции будут накладываться в два этапа, причем второй этап также запланирован на осень и предполагается, что он будет очень жестким.

Как объяснили юристы международной юридической компании Debevoise & Plimpton, второй этап санкций по "делу Скрипалей" может сильно ударить по российскому бизнесу. Дело в том, что формулировки второго санкционного пакета юридически поставят Россию в положение "страны под санкциями" – что отразится на том, какие требования имеют право выдвигать зарубежные кредиторы. Так, например, станет правомерным требование кредитора о досрочном погашении обязательств российского бизнеса.
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