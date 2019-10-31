Советник Трампа по РФ покинет свой пост

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Специальный советник президента США по европейским и российским вопросам Тим Моррисон в скором времени покинет свой пост.

Об этом сообщает National Public Radio со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США.

Предполагается, что его заменит Эндрю Пик, занимающий должность заместителя помощника госсекретаря по Ираку и Ирану в бюро по ближневосточным делам.

Моррисон должен дать показания комитетам Палаты представителей в рамках продолжающегося расследования в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

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Ранее посол США в Украине Уильям Тейлор дал показания, согласно которым Моррисон является одним из тех людей, которые сообщили юристам совета нацбезопасности о своих опасениях после звонка Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее газета Politico первой информировала о решении демократов в Палате представителей вызвать на слушания в рамках импичмента президента США Болтона и еще двух ключевых сотрудников Совета национальной безопасности при Белом доме. Болтону предписано явиться на слушания 7 ноября, а Джону Айзенбергу и Майклу Эллису — 4 ноября.

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Ранее газета The Washington Post сообщала о том, что по меньшей мере четыре сотрудника СНБ подняли тревогу из-за телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в июле. Согласно этим данным, жалобы начали поступать советнику по юридическим вопросам СНБ Айзенбергу, а позднее также и Болтону. Звонком якобы были обеспокоены не только рядовые сотрудники, но и такие чиновники высокого ранга, как сам Болтон и его заместитель Чарльз Капперман.

Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу .

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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