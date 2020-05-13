Советник Трампа считает, что у Ким Чен Ына "все хорошо"

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что у северокорейского лидера Ким Чен Ына, который недавно появился на публике, все хорошо.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Он уже выходит и торжественно открывает фабрики по изготовлению удобрений. Поэтому, по нашему мнению, с ним, очевидно, все хорошо", — заявил он.

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Такие выводы О’Брайен сделал, судя по последним фотографиям Ким Чен Ына.

Однако советник отметил, что КНДР- тяжелая цель для спецслужб и он не может подтвердить достоверность фотографий, которые опубликовали в Северной Корее.

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"Мы называем это государство царством отшельников. Трудно получить информацию от Северной Кореи", — сказал О’Брайен.

Напомним, что 1 мая Ким Чен Ына впервые с 11 апреля посетил публичное мероприятие – открыл завод по производству удобрений. Вместе с ним была его сестра Ким Е Чен. Впрочем, соцсети сразу же заметили различия во внешности "оригинала" и "подделки".

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Это породило пока что неподтвержденные официально слухи о состоянии диктатора – что он может быть тяжело болен либо даже мертв. Но в Южной Корее и США смотрят на это куда проще и считают, что Ким Чен Ын просто прячется от эпидемии коронавируса.

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