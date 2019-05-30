Советник Трампа сравнил Brexit с объявлением независимости США

Также Болтон Добавил, что Трамп готов оказать Великобритании любую помощь по выходу из ЕС

Джон Болтон. Фото: Flickr

Советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Джон Болтон выразил свое мнение о перспективах Британии в результате выхода из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает Reuters.

"США однажды провозгласили свою независимость, и все прошло хорошо", - завил Болтон.

Советник Трампа добавил, что президент готов оказать Великобритании любую помощь по выходу из Европейского союза, какая только понадобится. Болтон также не согласился с тем, что Brexit представляет угрозу безопасности Великобритании.

Ранее Джон Болтон заявил, что США готовы к тому, чтобы после Brexit начать переговоры и быстро заключить новые торговые соглашения с Великобританией.

По словам, Болтона, глава Белого дома Дональд Трамп, считает, что "изменение статуса" Великобритании откроет для обеих стран большие возможности, и ждет, когда британские политики "претворят в жизнь" то, за что проголосовали британцы на референдуме 2016 года о выходе королевства из состава ЕС.

Тем временем, Туск назвал Brexit "вакциной от евроскептиков" для ЕС. Когда европейцы увидели, что Brexit означает на практике, они сделали выводы.

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