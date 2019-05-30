Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Советник Трампа сравнил Brexit с объявлением независимости США

30 мая, 19:50

Также Болтон Добавил, что Трамп готов оказать Великобритании любую помощь по выходу из ЕС

Джон Болтон
Джон Болтон. Фото: Flickr

Советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Джон Болтон выразил свое мнение о перспективах Британии в результате выхода из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает Reuters.

"США однажды провозгласили свою независимость, и все прошло хорошо", - завил Болтон.

Советник Трампа добавил, что президент готов оказать Великобритании любую помощь по выходу из Европейского союза, какая только понадобится. Болтон также не согласился с тем, что Brexit представляет угрозу безопасности Великобритании.

Ранее Джон Болтон заявил, что США готовы к тому, чтобы после Brexit начать переговоры и быстро заключить новые торговые соглашения с Великобританией. 

По словам, Болтона, глава Белого дома Дональд Трамп, считает, что "изменение статуса" Великобритании откроет для обеих стран большие возможности, и ждет, когда британские политики "претворят в жизнь" то, за что проголосовали британцы на референдуме 2016 года о выходе королевства из состава ЕС.

Тем временем, Туск назвал Brexit "вакциной от евроскептиков" для ЕС. Когда европейцы увидели, что Brexit означает на практике, они сделали выводы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Трамп, Болтон, Дональд Трамп, Brexit, Джон Болтон

Вы сейчас просматриваете новость " Советник Трампа сравнил Brexit с объявлением независимости США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РБК-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Туск назвал Brexit "вакциной от евроскептиков" для ЕС

Вчера, 06:39

Когда европейцы увидели, что Brexit означает на практике, они сделали выводы

В Лондоне хотят провести новые переговоры с ЕС по условиям Brexit

28 мая, 13:24

В Брюсселе неоднократно подчеркивали, что ЕС не будет изменять положения достигнутой сделки

В британском парламенте предложили провести новый референдум по Brexit

28 мая, 08:43

Лидер лейбористов призвал к новому референдуму или перевыборам парламента

Экс-министр по вопросам Brexit стал шестым претендентом на пост британского премьера

26 мая, 02:26

Помимо Рааба о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии на данный момент открыто объявили еще пятеро политиков

Что на самом деле произошло с Мосийчуком в телеэфире

Шевченко назвал имена топ-5 игроков в истории футбола

Как и когда сажать картофель в 2019 году

Скандал с ликвидацией УПЦ: украинский священник сделал заявление

Назначения Зеленского-президента: раскрыты имена 3 топ-чиновников

"Герою парковки" в Киеве оставили резиновый сюрприз

Ждем доллар по 40 гривен. Уже нынешней зимой

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

Раскрыта тайна разбитых носов египетских статуй

Как заработать, не напрягаясь: 8 идей для быстрого заработка

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Сегодня, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Вчера, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь