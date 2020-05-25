Советник Трампа сравнил реакцию Китая на вспышку COVID-19 с Чернобылем

Сокрытие Пекином информации об эпидемии привело к многочисленным жертвам в США и во всем мире

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что сокрытие Пекином информации об эпидемии коронавируса COVID-19 привело к многочисленным жертвам в США и во всем мире. Пекин, который с ноября знал, что происходило с вирусом, который зародился в Ухане, лгал ВОЗ и не позволял внешним экспертам получить доступ к информации.

Об этом сообщает Голос Америки.

Высокопоставленный сотрудник Белого дома в воскресенье сравнил действия Китая после вспышки коронавируса с сокрытием катастрофы на Чернобыльской АЭС Советским Союзом в 1986 году.

Реклама

По словам О'Брайена, Китай выпустил в мир вирус, который уничтожил триллионы долларов американского экономического благосостояния, которые теперь приходится тратить, чтобы сохранить экономику, чтобы удержать американцев на плаву во время этой эпидемии.

"Их усилия по сокрытию вируса войдут в историю наряду с Чернобылем. Мы еще увидим сериал на НВО, посвященный этому, через 10-15 лет", – добавил он, выступая в программе "Встреча с прессой" на канале NBC.

По словам О'Брайена, это реальная проблема, и она обошлась во многие тысячи жизней в Америке и во всем мире, потому что реальную информацию не выпускали.

В тренде В Госдепе США могут создать аналог ВОЗ

"Это было сокрытие. В конце концов мы доберемся до сути", – добавил он.

Реклама

Напомним, что сейчас противостояние США и Китая набирает обороты. На фоне приближающихся президентских выборов Белый дом разрабатывает варианты, как наказать Пекин за намеренное сокрытие информации об опасности коронавируса. Дональд Трамп не исключил, что Штаты могут увеличить пошлины на китайские товары.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил: существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии. В свою очередь президент США Дональд Трамп, когда для этого наступит подходящий момент, примет решение, каким образом добиться от Китая компенсаций за пандемию коронавируса COVID-19.

Тем временем власти Китая заявляют, что в течение двух лет будет предоставлять пострадавшим от коронавируса COVID-19 странам помощь в размере 2 млрд долларов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама