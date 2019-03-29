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Советник Трампа утверждает, что США готовы продлить переговоры по торговле с КНР

Сегодня, 04:56

В процессе консультаций США могут отменить некоторые из пошлин на китайские товары, но не все

Фото: Pixabay
Советник Трампа утверждает, что США готовы продлить переговоры по торговле с КНР //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/c5a/e3e/5c8c5ae3e72cb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/c5a/e3e/5c8c5ae3e72cb.jpg США В процессе консультаций США могут отменить некоторые из пошлин на китайские товары, но не все

Администрация президента США Дональда Трампа готова продолжать консультации с представителями Китая по торговым вопросам в течение месяцев. Об этом заявил в четверг журналистам глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

"Здесь дело не во времени. Здесь все решают правила и их соблюдение", — приводит его слова агентство Блумберг. "Если на это потребуется еще несколько недель или месяцы, то так тому и быть. Как заявлял президент, нам нужно достичь сделки, которая будет наилучшей для США. Это интересует нас в первую очередь", — подчеркнул советник Трампа.

Кадлоу заверил, что стороны "приближаются к договоренности", однако еще не достигли ее. Он также не исключил, что в процессе консультаций США могут отменить некоторые из пошлин на китайские товары, но не все. "Мы не намерены отказываться от имеющегося у нас рычага", — сказал он. "Это не означает, что все пошлины сохранятся. Некоторые из них сохранят", — добавил Кадлоу.

Напомним, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин 28 марта прибыли в Пекин для участия в очередном раунде торговых переговоров с китайскими чиновниками. Их целью является соглашение, которое положит конец торговой войне Китая и США.

 Переговоры продолжатся, пока не будет достигнут прогресс в обсуждении ключевых вопросов. "Они могут идти до мая, июня, никто не знает. Возможно, это(заключение сделки. – Ред.) случится в апреле, мы не знаем",- сказал представитель администрации США.

На прошлой неделе Трамп сказал, что Вашингтон может сохранить пошлины на китайские товары на "значительный период" времени, чтобы гарантировать соблюдение Пекином потенциального торгового соглашения.

При этом министр торговли США увидел хорошие перспективы для торгового соглашения с Китаем.

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Тег торговля, Китай, США

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Источник:

ТАСС

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