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Союзники по НАТО поддержали решение США выйти из ДРСМД – Трамп

Сегодня, 16:15

Страны-члены НАТО понимают ту угрозу, которую представляет нарушение Россией ракетного договора

Фото: AFP
Союзники по НАТО поддержали решение США выйти из ДРСМД – Трамп //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/39a/002/5c539a002ab53.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/39a/002/5c539a002ab53.jpg США Страны-члены НАТО понимают ту угрозу, которую представляет нарушение Россией ракетного договора

Союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и выйти из него через шесть месяцев. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении президента Дональда Трампа.

"Наши союзники по НАТО полностью поддерживают нас, потому что они понимают ту угрозу, которую представляет нарушение Россией (обязательств по ДРСМД) и риски для контроля над вооружениями, которые возникают из-за игнорирования положений соглашения", - утверждал американский лидер.

В НАТО, в свою очередь, заявили, что Альянс нацелен на конструктивные отношения с Россией, несмотря на начало выхода США из ДРСМД.

"Союзники сожалеют, что Россия в рамках своей общей манеры поведения продолжает отрицать свои нарушения ДРСМД, отказывается предоставить достойный доверия ответ и не демонстрирует никаких шагов по возвращению к полному и проверяемому выполнению Договора. В результате США приостанавливают выполнение своих обязательств по ДРСМД в ответ на нарушения договора Россией и объявляют о начале шестимесячной процедуры своего выхода из договора в соответствии со статьей 15 ДРСМД", - сказано в заявлении.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Помпео напомнил о "существенном нарушении" ДРСМД российской стороной, что подрывает возможность улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.

Ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал НАТО готовиться к "миру без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", так как не видит прорывов в усилиях по его сохранению.

Также сообщалось, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз надеется на возможность сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который важен для европейской безопасности.

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Тег НАТО, Трамп, РСМД, ДРСМД

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Источник:

ТАСС

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