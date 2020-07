Сожгли флаг и утопили памятник: как протестующие в США отметили День независимости (видео)

Протестующие в городе Балтимор американского штата Мэриленд сняли с постамента памятник Христофору Колумбу и бросили его в залив на фоне фейерверка в честь Дня независимости. А некоторые жгли флаги США – как маленькие сувенирные флажки, так и большие флаги, которые обычно вывешивают над зданиями. Народный гнев до сих пор проявляется в США, после того как 25 мая в городе Миннеаполис в результате грубого задержания белыми полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Тогда город охватили протесты, которые вскоре перекинулись на многие другие американские города, перерастая в беспорядки, мародерство и грабежи.

Но в День независимости пострадали национальные символы. За это сегодня нет уголовного преследования, поскольку запрет на публичное сожжение флага США был отменен в 1989 году.

After arguments with protesters who disagreed with their action, RevCom have managed to get a larger flag burning outside the gated Lafayette Square to chants of "slavery, genocide and war—America was never great." Within seconds, it’s reduced to ash. pic.twitter.com/r7VItDanpw