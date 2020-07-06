Сожгли флаг и утопили памятник: как протестующие в США отметили День независимости (видео)

В конце дня протесты в некоторых городах проходили на фоне салюта

Протестующие в городе Балтимор американского штата Мэриленд сняли с постамента памятник Христофору Колумбу и бросили его в залив на фоне фейерверка в честь Дня независимости. А некоторые жгли флаги США – как маленькие сувенирные флажки, так и большие флаги, которые обычно вывешивают над зданиями. Народный гнев до сих пор проявляется в США, после того как 25 мая в городе Миннеаполис в результате грубого задержания белыми полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Тогда город охватили протесты, которые вскоре перекинулись на многие другие американские города, перерастая в беспорядки, мародерство и грабежи.

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Но в День независимости пострадали национальные символы. За это сегодня нет уголовного преследования, поскольку запрет на публичное сожжение флага США был отменен в 1989 году.

After arguments with protesters who disagreed with their action, RevCom have managed to get a larger flag burning outside the gated Lafayette Square to chants of "slavery, genocide and war—America was never great." Within seconds, it’s reduced to ash. pic.twitter.com/r7VItDanpw — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) July 5, 2020

Video shows protesters in Washington, D.C. burning an American flag. pic.twitter.com/ZVtPY5r5oy — The Hill (@thehill) July 5, 2020

Группа протестующих, крича, бросила веревки на статую, сняла ее с постамента, затем вытащила в бухту и бросила в воду. По данным местных СМИ, это один из 3 памятников Колумбу в городе.

Protesters just took down the Christopher Columbus statue in Baltimore’s Little Italy. pic.twitter.com/ViPk5eKOtz — Louis Krauss (@louiskraussnews) July 5, 2020

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По всей территории Соединенных Штатов начался стихийный снос памятников гражданской войны на фоне протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Это также повлияло на судьбу статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняли в геноциде коренных жителей Америки.

В средине июня в ходе протестов американцы снесли "отцу-основателю" США – Джорджу Вашингтону.Ранее повалили памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону.

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