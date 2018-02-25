SpaceX отложила запуск испанского спутника

Сегодня, 02:27

Запуск Hispasat 30W-6 отложили для проведения дополнительных тестов системы герметизации обтекателя

Запуск ракеты Falcon. Фото: SpaceX/flickr.com
Запуск ракеты Falcon. Фото: SpaceX/flickr.com

Компания Илона Маска отложила запуск испанского спутника Hispasat 30W-6 для проведения дополнительных тестов системы герметизации обтекателя.

Американская компания SpaceX отложила намеченный на воскресенье, 25 февраля, старт ракеты Falcon 9 с испанским телекоммуникационным спутником Hispasat 30W-6.

"Отменяем намеченную на эти выходные попытку запуска для того, чтобы провести дополнительные тесты системы герметизации обтекателя", – говорится в сообщении компании в Twitter.

Новая дата запуска пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что SpaceX запустила ракету для создания глобального интернета.

Перед этим запуск трижды откладывался из-за неподходящих погодных условий. Последний раз причиной стал сильный ветер. 

Напомним, что Space X вынужденно переносила запуск ракеты,

Также сообщались причины аварии во время пуска Falcon Heavy
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Корреспондент

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