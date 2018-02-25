SpaceX отложила запуск испанского спутника
Запуск Hispasat 30W-6 отложили для проведения дополнительных тестов системы герметизации обтекателя
Компания Илона Маска отложила запуск испанского спутника Hispasat 30W-6 для проведения дополнительных тестов системы герметизации обтекателя.
Американская компания SpaceX отложила намеченный на воскресенье, 25 февраля, старт ракеты Falcon 9 с испанским телекоммуникационным спутником Hispasat 30W-6.
"Отменяем намеченную на эти выходные попытку запуска для того, чтобы провести дополнительные тесты системы герметизации обтекателя", – говорится в сообщении компании в Twitter.
Новая дата запуска пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что SpaceX запустила ракету для создания глобального интернета.
Перед этим запуск трижды откладывался из-за неподходящих погодных условий. Последний раз причиной стал сильный ветер.
Напомним, что Space X вынужденно переносила запуск ракеты,
Также сообщались причины аварии во время пуска Falcon Heavy