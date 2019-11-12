SpaceX успешно запустила в космос 60 спутников Starlink

/ Фото: Getty Images

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Компания SpaceX в понедельник, 11 ноября, успешно запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками сети Starlink с комплекса Space Launch Complex 40 со станции Кейп-Канаверал в штате Флорида.

Об этом сообщается на странице SpaceX в Twitter.

"Успешное развертывание 60 спутников Starlink официально подтверждено", – говорится в сообщении.

Компания вела прямую трансляцию запуска и выведения спутников на орбиту. В компании подчеркнули, что если спутники не выйдут на орбиту, 100% их компонентов сгорят в атмосфере. Запуск спутников состоялся с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Спутники Starlink являются первыми из планируемых 12 тысяч космических аппаратов этого типа для создания полномасштабной сети, которая должна обеспечить глобальное интернет-покрытие.

Как сообщалось, американская компания по производству космической техники SpaceX ночью 23 мая успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink.

Ранее мы писали, что в сети появились "тарифы" на интернет от SpaceX. Даже в Украине нашлись мошенники, которые захотели заработать на разработках Илона Маска.

Как сообщалось, компания SpaceX запустила на орбиту Земли спутники. Каждый из них будет лететь вокруг планеты на расстоянии 550 км от поверхности. Эти спутники смогут обеспечить интернет-связь на территории всего земного шара с помощью солнечной энергии. В планах запустить в космос тысячи таких спутников.

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