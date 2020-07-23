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Специалисты создали "коктейль" из антител, который сможет побороть коронавирус

23 июля, 00:01

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Клинические испытания антител начнутся в этом году

Ученым удалось создать "коктейль" антител, который сможет эффективно помочь в борьбе с коронавирусом и защитить людей.

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Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке собрали образцы антител у 40 пациентов, которые переболели тяжелой формой COVID-19, а также определили еще 60 антител у пяти человек с иммунитетом к коронавирусу. Среди этих антител девять эффективно нейтрализуют вирус COVID-19.

"Мы выделили очень активные антитела, на основе которых можно приготовить препарат. Мы полагаем, что их можно будет использовать для того, чтобы предотвращать заражение коронавирусом", – говорится в материале.

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Ожидается, что клинические испытания антител начнутся позже в 2020 году.

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Ранее в США анонсировали финальные испытания двух вакцин от COVID-19: создание вакцины остается приоритетом для властей.

Также в США заявили, что Китай пытался похитить исследования о вакцине против коронавируса. Мол, два китайских хакера в последнее время изучали уязвимости в компьютерных сетях американских биотехкомпаний.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США вакцина коронавирус Антитела COVID-19

Источник: Интерфакс-Украина

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