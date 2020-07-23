Специалисты создали "коктейль" из антител, который сможет побороть коронавирус

Ученым удалось создать "коктейль" антител, который сможет эффективно помочь в борьбе с коронавирусом и защитить людей.
Об этом сообщает британская газета The Guardian.
Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке собрали образцы антител у 40 пациентов, которые переболели тяжелой формой COVID-19, а также определили еще 60 антител у пяти человек с иммунитетом к коронавирусу. Среди этих антител девять эффективно нейтрализуют вирус COVID-19.
"Мы выделили очень активные антитела, на основе которых можно приготовить препарат. Мы полагаем, что их можно будет использовать для того, чтобы предотвращать заражение коронавирусом", – говорится в материале.
Ожидается, что клинические испытания антител начнутся позже в 2020 году.
Ранее в США анонсировали финальные испытания двух вакцин от COVID-19: создание вакцины остается приоритетом для властей.
Также в США заявили, что Китай пытался похитить исследования о вакцине против коронавируса. Мол, два китайских хакера в последнее время изучали уязвимости в компьютерных сетях американских биотехкомпаний.
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