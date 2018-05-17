Спецпрокурор США Мюллер не может предъявить обвинения Трампу – CNN

Судопроизводство в отношении президента США может быть начато только после успешного импичмента

Спецпрокурор США Роберт Мюллер не может предъявить обвинения американскому президенту Дональду Трампу. Об этом заявил адвокат президента Рудольф Джулиани, передает CNN.

"Все, что у них есть – это письменный доклад. Они не могут выдвинуть обвинение. По крайней мере, они признались нам в этом после некоторых споров", – сообщил Джулиани.

Он отметил, что все, что команде Мюллера нужно сделать, это "написать отчет".

Неспособность предъявить обвинительное заключение связывают с позицией Министерства юстиции о том, что нельзя предъявлять обвинения действующему президенту.

Как пишет издание, это одно из правил, по которым устроено американское правосудие. Джулиани рассказал, что команда Мюллера решила, что "они должны следовать правилам Министерства юстиции".

Судопроизводство в отношении главы государства может быть начато только после успешного импичмента.

Команда Мюллера отказалась от комментариев на тему заявления. Напомним, Трамп поручил разработать план санкций против России.

Ранее сообщалось, что команда юристов президента США Дональда Трампа рассматривает возможность его допроса специальным прокурором ФБР Робертом Мюллером в рамках расследования о вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году, сообщает в понедельник NBC News со ссылкой на три источника.

По данным телеканала, внутренние дискуссии юристов Трампа по этим вопросам начались в конце октябре после выдвижения обвинений экс-главе предвыборной кампании американского президента Полу Манафорту.

В настоящее время в США ведут серию расследований дела о том, была ли координация действий между предвыборным штабом Трампа и Россией перед американскими президентскими выборами 2016 года. Одно из них ведет спецпрокурор Мюллер.

Трамп регулярно называет это дело фальшивкой и обвиняет многие крупные американские СМИ в распространении не соответствующих действительности новостей о его работе на посту главы государства.