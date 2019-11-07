Спецслужбы США назвали страны, которые могут вмешаться в американские выборы

Россия, Китай, Иран и другие иностранные злоумышленники будут стремиться вмешиваться в процесс голосования

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Главы американских силовых ведомства и спецслужб обнародовали список стран, которые, могут вмешаться в президентские выборы в 2020 году и являются недружественными для США. Совместное заявление обнародовала пресс-служба Пентагона.

"Россия, Китай, Иран и другие иностранные злоумышленники будут стремиться вмешиваться в процесс голосования или влиять на восприятие избирателей. Злоумышленники могут попытаться достичь своих целей с помощью различных средств, включая кампании в социальных сетях, руководство операциями по дезинформации или проведение разрушительных кибератак на государственную и местную инфраструктуру", – говорится в заявлении.

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Как отмечается в заявлении, у американских властей нет никаких доказательств нарушений избирательного процесса, которые позволили бы вышеупомянутым странам повлиять на волеизъявление американцев, но они продолжат "внимательно следить за любыми угрозами выборам в США".

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Ранее эксперты отмечали, что Россия меняет стратегию и готовится к вмешательству в выборы президента США 2020 года. Российские интернет-тролли распространяют политически провокационные сообщения через фейковые аккаунты в социальных сетях.

По словам старшего исследователя в компании Symantec Corp Кенди Вуест, российские хакеры взламывают компьютеры и используют их для создания большого количества учетных записей в социальных сетях, которые выглядят, как настоящие, а также правдоподобных фолловеров и "лайков" для этих фейков.

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