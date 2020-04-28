Спецслужбы США неоднократно предупреждали Трампа об опасности коронавируса – WP

Американские спецслужбы более десятка раз предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности COVID-19 в ежедневных информационных материалах в течение января и февраля. Об этом сообщает Washington Post.

По данным нынешних и бывших чиновников, беседовавших с газетой, ежедневные сводки, составленные разведывательным сообществом для президента, содержали предупреждения о распространении коронавируса в США, а также утверждения о том, что китайские чиновники скрывают масштаб распространения вируса и число погибших от него.

Между тем, собеседники издания отметили, что, похоже, американский президент не воспринял эти предупреждения всерьез.

Реклама

В частности, они сообщили, что Трамп до конца февраля отказывался сформировать целевую группу Белого дома по коронавирусу.

Читайте также: Китай в четыре раза занизил число зараженных коронавирусом – исследование

В тренде Россия создает вакцину от коронавируса: названа дата выхода препарата

Кроме того, источники газеты заявили, что заместитель советника по национальной безопасности Мэтью Поттингер призывал к прекращению авиасообщения с Европой еще в феврале. Тем временем Трамп осуществил этот шаг только в марте.

Ранее американские СМИ сообщали, что разведывательные агентства США начали собирать информацию о появившемся в Китае новом типе коронавируса еще в ноябре. Якобы разведданные стали известны президенту уже 3 января во время ежедневного брифинга.

Реклама

Между тем президент США Дональд Трамп заявлял, что узнал о серьезности коронавируса только "незадолго до" введения США ограничений на поездки в Китай, которые вступили в силу 2 февраля.

Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса, в США подтверждено 988 451 случаев заражения COVID-19, умерли 56 245 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама