Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,46
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Спорту все возрасты покорны: 84-летняя бабушка занялась атлетикой

Сегодня, 04:26

Впервые в спортзал 84-летняя Флоренс попала 25 лет назад, просто решив поиграть с мужем в теннис

Спорту все возрасты покорны: 84-летняя бабушка занялась атлетикой США Впервые в спортзал 84-летняя Флоренс попала 25 лет назад, просто решив поиграть с мужем в теннис

Если вам исполнилось 80 лет, не обязательно лишь вязать носки и печь внукам пирожки. А вот физкультура – обязательна, считает Флоренс, которая в свои 84 очень любит атлетику.

Неважно, что высота, которую она берет с шестом, небольшая. Для ее возрастной группы эта высота рекордная.

Женщина рада, ведь, если она будет усердно тренироваться и поддерживать форму, то хорошо выступит на международных соревнованиях в зале атлетов пожилого возраста. Тренируется Флоренс в университетском спортзале с юной наставницей Эммалин Берг.

"Флоренс приходит пораньше и разогревает мышцы. Здесь она тренируется, а растяжку делает дома, то есть она структурирует свою жизнь и организует распорядок дня, чтобы показать хорошие результаты. А это замечательно для спортсменов любого возраста", – говорит девушка.

Флоренс в шутку называется себя физкультурницей с опытом – она всегда вела активный образ жизни. В спортзал она попала в 59 лет, просто решив поиграть с мужем в теннис.

"Я привыкла всю жизнь тяжело работать. Выросла в деревне, на молочной форме. Когда пошла учиться, то была очень энергичной – играла в баскетбол, любила степ и бальные танцы. А потом увлеклась водными лыжами", – говорит пожилая женщина.

Спорт, которым занимается 84-летняя женщина, называется пентатлон. Сюда, кроме прыжков в высоту с шестом, входят прыжки, тройные прыжки, бег на 60 и 800 метров и бег с препятствиями.

Напомним, что в Австралии открылись занятия балетом для пожилых дам – участницам за 60 лет, но они не оставляют своих желаний.

Мы также о балетной школе для взрослых во Львове – ученицам от 50 до 65 лет. Большинство из них годами мечтали о балете, но никогда им не занимались

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег спорт, бабушка, старость, соревнование, физкультура

Вы сейчас просматриваете новость " Спорту все возрасты покорны: 84-летняя бабушка занялась атлетикой". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Австралийская бабушка прошла в финал конкурса красоты культового мужского журнала

21 апреля 2018, 19:03

Женщина не пользовалась ботоксом. Ее успеху способствовал здоровый образ жизни

77-летняя бабушка, которая катается по Байкалу на самодельных коньках, покорила интернет: видео

25 апреля 2018, 05:55

Коньки почти ровесники старушки, но такие же крепкие, как она сама

ФОТОФАКТ. Украинская пенсионерка в инвалидной коляске прыгнула с парашютом

21 мая 2018, 15:44

Женщина заказала себе в подарок на день рождения экстремальное приключение

Замуж в 100 лет: пожилая британка нашла третьего мужа

18 октября 2018, 00:57

"Любви все возрасты покорны" – эту прописную истину подтвердила британка Нора Виткис

Старушка после посиделки с медведем на кухне получила пощечину и лишилась глаза

21 августа 2018, 12:36

После встречи с медведем бабушка попала в больницу

В Киеве 89-летняя бывшая спортсменка-пловчиха незаконно ловила рыбу

16 октября 2018, 15:03

Бабушка сама ставила и снимала тяжелые рыболовные сети

17-летняя дочь Михайлова поменяла имя и стала красавицей

Что пишут в Европе о поражении сборной России

Переход офицера ВСУ на сторону боевиков "ДНР": сделано заявление

Когда наступает биологическая старость человека?

Скончался известный украинский актер

Звон в ушах – предвестник многих болезней

Олеся Судзиловская: Муж сказал: «Тонешь в болоте — замечательно!»

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

"Это моя цель": Вакарчук заявил о новой революции в Украине

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд вместе с невестой
Загрузка...

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

Вчера, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Вчера, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

24 марта, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

24 марта, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта

В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой

В соцсетях издеваются над Хабибом (видео)