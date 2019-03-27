Спорту все возрасты покорны: 84-летняя бабушка занялась атлетикой

Впервые в спортзал 84-летняя Флоренс попала 25 лет назад, просто решив поиграть с мужем в теннис

Спорту все возрасты покорны: 84-летняя бабушка занялась атлетикой 2019-03-27T04:26:00+02:00 США Впервые в спортзал 84-летняя Флоренс попала 25 лет назад, просто решив поиграть с мужем в теннис

Если вам исполнилось 80 лет, не обязательно лишь вязать носки и печь внукам пирожки. А вот физкультура – обязательна, считает Флоренс, которая в свои 84 очень любит атлетику.

Неважно, что высота, которую она берет с шестом, небольшая. Для ее возрастной группы эта высота рекордная.

Женщина рада, ведь, если она будет усердно тренироваться и поддерживать форму, то хорошо выступит на международных соревнованиях в зале атлетов пожилого возраста. Тренируется Флоренс в университетском спортзале с юной наставницей Эммалин Берг.

"Флоренс приходит пораньше и разогревает мышцы. Здесь она тренируется, а растяжку делает дома, то есть она структурирует свою жизнь и организует распорядок дня, чтобы показать хорошие результаты. А это замечательно для спортсменов любого возраста", – говорит девушка.

Флоренс в шутку называется себя физкультурницей с опытом – она всегда вела активный образ жизни. В спортзал она попала в 59 лет, просто решив поиграть с мужем в теннис.

"Я привыкла всю жизнь тяжело работать. Выросла в деревне, на молочной форме. Когда пошла учиться, то была очень энергичной – играла в баскетбол, любила степ и бальные танцы. А потом увлеклась водными лыжами", – говорит пожилая женщина.

Спорт, которым занимается 84-летняя женщина, называется пентатлон. Сюда, кроме прыжков в высоту с шестом, входят прыжки, тройные прыжки, бег на 60 и 800 метров и бег с препятствиями.

Напомним, что в Австралии открылись занятия балетом для пожилых дам – участницам за 60 лет, но они не оставляют своих желаний.

Мы также о балетной школе для взрослых во Львове – ученицам от 50 до 65 лет. Большинство из них годами мечтали о балете, но никогда им не занимались

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