Срыв переговоров по Афганистану: талибы сыпят угрозами, а США выдвинули ультиматум

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Группировка "Талибан", которая ранее согласилась на сделку с США, заявила, что отмена двухсторонних переговоров со Штатами приведет к еще большим жертвам среди американских военнослужащих на территории Афганистана. Об этом, как сообщило агентство Pajhwok, говорится в заявлении талибов.

"Талибан" продолжит боевые действия в Афганистане", - цитирует агентство слова официального представителя движения Забихуллы Муджахида.

Он сказал, что "американцы больше всех пострадают от отмены переговоров". Муджахид выступил с предупреждением, что этот шаг "приведет к новым жертвам среди американских военных и материальным потерям на объектах США в Афганистане.

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Заявление "Талибан" последовало спустя менее суток после того, как президент США Дональд Трамп сообщил об отмене запланированных на 8 сентября встреч с лидерами этого радикального движения и президентом Афганистана. Трамп также заявил об отказе от участия в переговорах по мирному урегулированию в Афганистане после теракта в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек.

При этом, как заявил госсекретарь США Майкл Помпео, Вашингтон не согласится на какие-либо договоренности с "Талибаном", пока представители организации не продемонстрируют готовности взять на себя серьезные обязательства и их выполнять.

По словам шефа американской дипломатии, талибы должны "взять на себя значимые обязательства", а также показать "способность выполнять свои обещания". "Мы уменьшим численность наших сил [в Афганистане] только, если будут выполнены некоторые условия", - сказал Помпео CNN.

За последний год США и талибы провели восемь раундов переговоров, на которых обсуждались вывод войск, прекращение огня, перспектива дальнейших внутриафганских отношений и гарантии того, что Афганистан не станет полигоном для международного терроризма. 24 августа представители сторон в ходе девятого раунда переговоров в Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск с территории Афганистана.

Напомним, в июне в день начала переговоров с США о завершении вооруженного конфликта члены "Талибана" убили восьмерых сотрудников избирательной комиссии в Афганистане.

Также мы сообщали, чтодевять сотрудников МВД Афганистана были убиты на севере страны в результате нападения боевиков "Талибана". Нападение совершили на позицию местных полицейских в провинции Баглан.

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