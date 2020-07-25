США атаковал опасный ураган: тысячи людей остались без света

В США произошли массовые отключения электричества в прибрежных районах американского штата Техас в связи с приближением урагана "Ханна". Об этом сообщает компания American Electric Power, которая отвечает за энергоснабжение.

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Например, в городе Корпус-Кристи без света остались почти 4 тыс. потребителей, в соседнем Мак-Аллене — около 1,6 тыс.

В прибрежных районах на юге Техаса сейчас штормовая погода. Из-за проливных дождей есть опасность наводнений. В центре предупреждают об угрозе для местных жителей. Власти рекомендовали эвакуироваться населению нескольких небольших прибрежных городов.

Ураган "Ханна", сформировавшийся в Мексиканском заливе, вероятнее всего, достигнет побережья Техаса в ближайшие часы. Сейчас ураган находится примерно в 135 км к юго-востоку от Корпус-Кристи и движется в западном направлении. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет около 35,7 м/с.

Напомним, что сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

Видео: Reuters

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Ранее сообщалось, что на Одесскую область обрушился ураган.

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