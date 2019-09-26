США будут помогать Зеленскому бороться с коррупцией – Помпео

Мы старались использовать возможность, чтобы создать хорошие отношения между США и Украиной

/ Фото: REUTERS/Darren Ornitz

США намерены помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией. Об этом заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке госсекретарь США Майкл Помпео.

"Каждое из действий, предпринятых чиновниками Госдепартамента, было в полной мере приемлемыми и соответствовало цели, которая поставлена перед нами. Мы старались использовать эту возможность, чтобы создать хорошие отношения между США и Украиной, использовать возможности, чтобы укрепить наши отношения, чтобы помочь положить конец коррупции в Украине. Надеюсь мы сможем помочь ему (Зеленскому — Ред.) добиться этого", — сказал Помпео в ответ на вопрос, уверен ли он, что со стороны его подчиненных в Госдепартаменте не было никаких "ненадлежащих действий" в свете июльского телефонного разговора главы вашингтонской администрации Дональда Трампа с украинским коллегой.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским отметил, что в ходе телефонного разговора с ним в конце июля говорил о расследовании дела компании, связанной с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена Хантером Байденом, в контексте обещаний Зеленского побороть коррупцию в Украине.

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Добавим, что президент Владимир Зеленский призвал украинцев сообщать о любых коррупционных проявлениях и сразу обращаться в Национальное антикоррупционное бюро. Об этом он сказал в своем видеообращении в Facebook.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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