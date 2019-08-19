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США будут сокращать число военных в Афганистане — Трамп

Сегодня, 01:20

Администрация Трампа ставит условием вывода военных прекращение огня талибами

/ Фото: AFP

Переговоры между США и радикальным движением "Талибан" идут очень хорошо, Вашингтон намерен снижать численность своих войск в Афганистане. Об этом заявил в воскресенье журналистам американский президент Дональд Трамп перед вылетом из штата Нью-Джерси в Вашингтон.

"У нас были очень хорошие дискуссии с „Талибаном", и у нас были очень хорошие дискуссии с правительством (Афганистана)", — сказал он. "Мы снизили численность до, наверное, 13 тыс. человек, и мы будем снижать ее еще немного, а потом мы решим, будем ли мы оставаться дальше или нет", — отметил Трамп.

"Честно говоря, я думаю, что в любом случае очень важно, чтобы мы продолжили сбор разведданных там, потому что это своего рода укрытие, из которого можно нанести удар по нам", — подчеркнул при этом американский лидер, напомнив про теракты 11 сентября 2001 года.

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Администрация Трампа ставит условием вывода военных прекращение огня талибами и разрыв отношений с международной террористической сетью "Аль-Каида". Вашингтон также требует от радикального движения сесть за стол переговоров с афганским правительством.

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1 августа официальный представитель офиса "Талибана" в Дохе Мухаммад Сохаил Шахин заявил, что движение надеется на заключение соглашения с США, которое положит конец войне. Халилзад со своей стороны отметил, что соглашение между Вашингтоном и талибами должно в первую очередь быль нацелено на достижение мира, а не на вывод американских войск.

Напомним, в июне в  день начала переговоров с США о завершении вооруженного конфликта члены "Талибана" убили восьмерых сотрудников избирательной комиссии в Афганистане.

Также мы сообщали, что ранее девять сотрудников МВД Афганистана были убиты на севере страны в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан". Нападение совершили на позицию местных полицейских в провинции Баглан. Еще по меньшей мере трое военнослужащих получили ранения.

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Афганистан США переговоры Трамп талибан талибы

Источник: ТАСС

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