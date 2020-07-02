США бьют антирекорды по коронавирусу: более 50 тысяч зараженных за сутки

В Соединенных Штатах Америки, где в последнее время стремительно растет количество новых пациентов с коронавирусом, зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки.

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Как сообщает CNN, за последние сутки в стране обнаружили 50 203 инфицированных коронавирусом. О росте заболеваемости сообщили в более 30 штатах. Всего же в Штатах, как говорят данные Университета Джона Хопкинса, опасную инфекцию подтвердили у 2 миллионов 685 тысяч человек. Более 128 тысяч американцев скончались от COVID-19.

Ранее мы писали, что США рискуют столкнуться с ситуацией, когда в стране будут фиксировать по 100 тысяч новых заразившихся в сутки. Об этом заявил главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи. При этом вице-президент Майк Пенс сообщил о самом низком с конца марта уровне смертности от коронавируса.

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Однако директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд считает, что на самом деле число переболевших может быть в десять раз выше и достигать 25 млн человек.

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