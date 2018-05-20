США договорились с Китаем об увеличении импорта американских товаров и услуг

Представители США и КНР пришли к консенсусу по вопросу принятия мер, направленных на ликвидацию торгового дисбаланса между странами, по которым Пекин увеличит объемы закупаемых американских товаров. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-службой Белого дома совместном заявлении по итогам переговоров, состоявшихся на этой неделе в Вашингтоне, передает УНН.

"Был достигнут консенсус по вопросу принятия эффективных мер по значительному сокращению торгового дефицита между Соединенными Штатами и Китаем. Для удовлетворения растущих потребностей китайского народа и в связи с необходимостью высококачественного экономического развития Китай значительно увеличит закупки товаров и услуг в США", — говорится в тексте. Это, в частности, касается сельскохозяйственной продукции и энергетики.

Кроме того, стороны намерены активнее сотрудничать по вопросу защиты интеллектуальной собственности.

Напомним, правительство Соединенных Штатов в апреле текущего года обнародовал список продукции, импортируемой из Китая, в отношении которого министерство торговли США намерены ввести дополнительные 25%-ные пошлины. В ответ Госсовет КНР опубликовала перечень американских товаров, на которые могут быть установлены аналогичные сборы.

Как сообщалось, в Нацбанке сравнили объемы торговли Украины с Евросоюзом и Россией.

Напомним, Украина увеличила импорт газа в три раза.