США договорились с Китаем об увеличении импорта американских товаров и услуг

Сегодня, 01:12

Стороны также намерены активнее сотрудничать по вопросу защиты интеллектуальной собственности

pixabay.com
pixabay.com

Представители США и КНР пришли к консенсусу по вопросу принятия мер, направленных на ликвидацию торгового дисбаланса между странами, по которым Пекин увеличит объемы закупаемых американских товаров. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-службой Белого дома совместном заявлении по итогам переговоров, состоявшихся на этой неделе в Вашингтоне, передает УНН.

"Был достигнут консенсус по вопросу принятия эффективных мер по значительному сокращению торгового дефицита между Соединенными Штатами и Китаем. Для удовлетворения растущих потребностей китайского народа и в связи с необходимостью высококачественного экономического развития Китай значительно увеличит закупки товаров и услуг в США", — говорится в тексте. Это, в частности, касается сельскохозяйственной продукции и энергетики.

Кроме того, стороны намерены активнее сотрудничать по вопросу защиты интеллектуальной собственности.

Напомним, правительство Соединенных Штатов в апреле текущего года обнародовал список продукции, импортируемой из Китая, в отношении которого министерство торговли США намерены ввести дополнительные 25%-ные пошлины. В ответ Госсовет КНР опубликовала перечень американских товаров, на которые могут быть установлены аналогичные сборы.

Как сообщалось, в Нацбанке сравнили объемы торговли Украины с Евросоюзом и Россией.

Напомним, Украина увеличила импорт газа в три раза.
товары, США, Пекин, импорт, закупки

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: gazprom.ru

Высока вероятность: США предупредили Германию о санкциях из-за "Северного потока-2"

Вчера, 15:30

Беер заявил, что Германия должна готовиться к санкциям из-за газопровода

Сергей Корсунский

Трамп vs. Меркель: на кону будущее ЕС и Украины

Вчера, 14:40

Загрузка...

США

Фото:pixabay.com

США прекратили программы помощи в Сирии - СМИ

Вчера, 10:04

США прекратили программы по "стабилизации местного общества" и "поддержке независимого общества и СМИ" на северо-западе Сирии

Экономика

Нефтяной танкер. Фото: lewis pratt / unsplash.com

Из-за решения США по ядерной сделке ЕС будет по-новому закупать нефть у Ирана

Вчера, 08:00

Страны Еврособза пытаются реагировать на ситуацию
Загрузка...