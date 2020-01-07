Пентагон готов бомбить обьекты культуры в Иране

Послание США Тегерану заключается в том, что "мяч остается на его стороне

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Министр обороны США Марк Эспер подтвердил, что в случае вооруженного конфликта с Ираном США могут нанести удары по иранским объектам культурного наследия, о чем ранее заявил президент Дональд Трамп.

В ответ на вопросы о том, как это сочетается с международными законами, которые запрещают назначать целями ударов объекты культуры, Эспер заявил: "Таковы законы военного времени".

Как пишет издание Washington Post, Эспер пояснил, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы к любым обстоятельствам в отношении Ирана, и послание Тегерану заключается в том, что "мяч остается на его стороне".

Газета напоминает, что Пентагон приказал десантным подразделениям общей численностью около 4,5 тыс. человек быть готовыми к поддержке операций на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в связи с этим, что "нападение на культурные объекты – это военное преступление".

Реклама

Сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина), который, в отличие от многих своих коллег, был посвящен в планы по операции против иранского генерала Касема Сулеймани, предостерег президента США Дональда Трампа от нанесения ударов по культурным объектам Ирана. Об этом сообщает газета Hill со ссылкой на самого Грэма.

"Я говорил с Трампом. Я сказал, что мы не ведем войну с культурой иранского народа, — отметил сенатор. — Культурные и религиозные объекты не являются законными целями". "Расценивать культурные объекты как военную цель — значит подрывать то, что мы стараемся делать", — сказал он.

В Белом доме пока не прокомментировали изданию данный разговор.

В тренде Стихийные бедствия и новая валюта: главные события недели в мире

4 января Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесут "очень быстро и очень сильно" удары по 52 иранским объектам в ответ на любое потенциальное нападение исламской республики. Число 52 связано с захватом заложников в посольстве США в Иране 4 ноября 1979 года, когда во время революции было захвачено американское посольство в Тегеране и его сотрудники. Захватчики требовали от Вашингтона выдать находившегося в США бывшего шаха Мохаммеда Резу Пехлеви Ирану для проведения суда над ним и вернуть вывезенные им богатства. 52 из 66 заложников находились в заточении 444 дня и были освобождены только 20 января 1981 года.

Напомним, что эскалация конфликт на Ближнем Востоке началась после того, как в Багдаде в результате операции американских военных погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда прибыл для встречи с командирами иракской милиции – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель – бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

Как известно, спецподразделение "Аль-Кудс" занимается проведением спецопераций за пределами Ирана. "Аль-Кудс" под руководством Сулеймани оказывало военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане, а также сыграло важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани помогал правительству диктатора Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама