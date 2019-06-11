США готовы к новому саммиту с Северной Кореей: у Трампа назвали условие

По словам Болтона, Ким Чен Ын держит ключ к проведению следующего саммита

Фото: AFP

Американская администрация считает, что проведение нового саммита США и КНДР возможно и зависит на данном этапе только от Пхеньяна. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая во вторник в Вашингтоне на форуме, организованном газетой Wall Street Journal.

"Мы (американцы – Ред.) готовы, когда они (КНДР – Ред.) будут готовы", – сказал представитель Белого дома, комментируя перспективы организации новой личной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

По выражению Болтона, "Ким (Чен Ын) держит ключ" к проведению следующего саммита США и КНДР.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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