США готовы к прямым переговорам с Ираном: в Пентагоне раскрыли детали

Вашингтон надеется, что из Ирана еще не поздно сделать "более нормальную страну"

Президенты США и Ирана Дональд Трамп и Хасан Рухани. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque, Lim Huey Teng

Американское руководство готово сесть за стол переговоров с правителями Исламской республики.

Об этом в интервью CBS News заявил министр обороны США Марк Эспер, отметив, что Белый дом не ожидает со стороны Ирана атак на американские позиции в дальнейшем.

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"Это все еще законное правительство Ирана. И, как мы говорили, я говорил, президент определенно говорил, что мы встретимся с ними. Мы готовы сесть и обсуждать, без предварительных условий, путь вперед, серию шагов, благодаря которым Иран станет более нормальной страной. Предложение остается в силе", – добавил глава Пентагона.

Напомним, что на рассвете 3 января под Багдадом ударом американской авиации был убит 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани, который прибыл в Ирак для встречи с командирами местной милиции. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

За этим последовала целая череда событий – 8 января Иран выпустил баллистические ракеты по двум военным базам – Айн-аль-Асад и Эрбиль в Ираке, на которых дислоцированы американские войска и солдаты международной коалиции.

В этот же день иранские системы ПВО сбили самолет "Международных авиалиний Украины" с 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту. В Тегеране это назвали фатальной ошибкой местных военных, которые приняли пассажирский лайнер за "вражеский объект" – крылатую ракету США.

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