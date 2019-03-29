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США готовы оставить войска в Сирии: в МИД Турции назвали условие

Сегодня, 12:40

Создание зоны безопасности на севере Сирии необходимо для обеспечения национальной безопасности Турции

Фото: AFP
США готовы оставить войска в Сирии: в МИД Турции назвали условие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/481/b24/5c5481b24c673.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/481/b24/5c5481b24c673.jpg США Создание зоны безопасности на севере Сирии необходимо для обеспечения национальной безопасности Турции

США намерены сохранить свое военное присутствие в Сирии, если территории на севере страны вдоль турецкой границы займут правительственные войска президента Башара Асада. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Создание зоны безопасности на севере Сирии необходимо для обеспечения национальной безопасности Турции. Это не нарушает территориальную целостность соседнего государства. США сказали, что если режим (Асада) вернется туда, то они не выйдут из Сирии", - сказал он.

По словам Чавушоглу, "вывод американских войск из Сирии важен для страны и всего региона". "В связи с этим мы проводим переговоры на все эти темы не только с США, но и особенно консультируемся с нашими партнерами", – добавил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп согласен с необходимостью оставить в Сирии группировку американских войск.

Напомним, что в январе президент США объявил, что американский военный контингент уже начал выходить из Сирии.

Вдобавок к этому, как мы уже писали, Дональд Трамп заявил, что военнослужащие США также вернутся из Афганистана, если в этой стране будут достигнуты договоренности о мире.

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Тег Сирия, США, Турция

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ТАСС

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