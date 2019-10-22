США готовы применить войска против Турции – Помпео

Глава госдепа отметил, что приоритет США – экономические и дипломатические рычаги давления на страны

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп при необходимости будет готов применить военную силу против Турции в ответ на ее действия в Сирии. Об этом заявил глава госдепа Майк Помпео.

"Мы предпочитаем мир войне. Но если от нас потребуются действия или даже – военные действия, то вам следует понимать, что президент Трамп к такому полностью готов", - заявил он в интервью CNBC.

Кроме того, глава госдепа подчеркнул, что приоритет Соединенных Штатов – использование экономических и дипломатических рычагов давления на страны.

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Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз требует от Турции полного прекращения боевых действий в Сирии и считает прекращение огня, о котором объявили Анкара и Вашингтон, не перемирием, а требованием полной капитуляции курдов.

А турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил: если достигнутые с Соединенными Штатами договоренности по отводу курдских формирований в Сирии не будут выполнены, Турция продолжит операцию.

"Если США выполнят свои обещания до вечера вторника (22 октября), вопрос будет решен. Если нет, операция "Источник мира" продолжится, но еще с большей решимостью", - подчеркнул Эрдоган.

Он также добавил, что Турция не станет выводить свои силы из районов на севере Сирии, занятых в результате операции.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре заявил, что Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов. Он также отметил, что Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией.

Напомним, 9 октября Эрдоган объявил о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

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