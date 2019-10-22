США готовы применить войска против Турции – Помпео

Президент США Дональд Трамп при необходимости будет готов применить военную силу против Турции в ответ на ее действия в Сирии. Об этом заявил глава госдепа Майк Помпео.
"Мы предпочитаем мир войне. Но если от нас потребуются действия или даже – военные действия, то вам следует понимать, что президент Трамп к такому полностью готов", - заявил он в интервью CNBC.
Кроме того, глава госдепа подчеркнул, что приоритет Соединенных Штатов – использование экономических и дипломатических рычагов давления на страны.
Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз требует от Турции полного прекращения боевых действий в Сирии и считает прекращение огня, о котором объявили Анкара и Вашингтон, не перемирием, а требованием полной капитуляции курдов.
А турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил: если достигнутые с Соединенными Штатами договоренности по отводу курдских формирований в Сирии не будут выполнены, Турция продолжит операцию.
В трендеИз-за чего протестуют в Барселоне и почему замедляется рост экономики: главные новости мира
"Если США выполнят свои обещания до вечера вторника (22 октября), вопрос будет решен. Если нет, операция "Источник мира" продолжится, но еще с большей решимостью", - подчеркнул Эрдоган.
Он также добавил, что Турция не станет выводить свои силы из районов на севере Сирии, занятых в результате операции.
Ранее вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре заявил, что Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов. Он также отметил, что Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией.
Напомним, 9 октября Эрдоган объявил о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк