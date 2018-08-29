США готовы присоединиться к переговорам по Конституции Сирии

В совещании также примут участие представители Великобритании, Саудовской Аравии, Германии, Иордании, Франции и Египета

Соединенные Штаты присоединятся к переговорам под руководством ООН в Женеве по новой сирийской Конституции. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента, передает агентство Reuters.

"Соединенные Штаты приняли приглашение специального посланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры принять участие в переговорах в Женеве 14 сентября", – сказал представитель Госдепартамента.

Вашингтон на переговорах представят спецпредставитель госсекретаря по взаимодействию относительно Сирии, посол Джеймс Джеффри и спецпосланник по Сирии Джоэл Рейберн.

В совещании также примут участие представители Великобритании, Саудовской Аравии, Германии, Иордании, Франции и Египета.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские военные будут готовы к нанесению новых ударов по Сирии в случае нового применения Дамаском химического оружия. Также Макрон выступает против того, чтобы президент Сирии Башар Асад оставался у власти после завершения многолетних боевых действий в стране

Как известно, Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп довел до сведения президента России Владимира Путина, что Соединенные Штаты намерены сохранять свое военное присутствие в Сирии до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка "Исламское государство".