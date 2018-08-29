США готовы присоединиться к переговорам по Конституции Сирии

Сегодня, 11:51

В совещании также примут участие представители Великобритании, Саудовской Аравии, Германии, Иордании, Франции и Египета

В Сирии продолжается противостояние. Фото: AFP
В Сирии продолжается противостояние. Фото: AFP

Соединенные Штаты присоединятся к переговорам под руководством ООН в Женеве по новой сирийской Конституции. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента, передает агентство Reuters.

"Соединенные Штаты приняли приглашение специального посланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры принять участие в переговорах в Женеве 14 сентября", – сказал представитель Госдепартамента.

Вашингтон на переговорах представят спецпредставитель госсекретаря по взаимодействию относительно Сирии, посол Джеймс Джеффри и спецпосланник по Сирии Джоэл Рейберн.

В совещании также примут участие представители Великобритании, Саудовской Аравии, Германии, Иордании, Франции и Египета.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские военные будут готовы к нанесению новых ударов по Сирии в случае нового применения Дамаском химического оружия. Также Макрон выступает против того, чтобы президент Сирии Башар Асад оставался у власти после завершения многолетних боевых действий в стране

Как известно, Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп довел до сведения президента России Владимира Путина, что Соединенные Штаты намерены сохранять свое военное присутствие в Сирии до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка "Исламское государство".
Сирия, США, Конституция

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Джеффри Харриган. Фото из открытых источников

США раскрыли военные секреты России в Сирии

Сегодня, 06:45

Джеффри Харриган отметил, что Москва использует Сирию не только как "испытательный стенд" для новых вооружений

США

George Chernilevsky / Public Domain

В НАТО заявили о масштабном прибытии ВМС РФ к берегам Сирии

Вчера, 23:29

В Альянсе уверили, что контролируют ситуацию
Загрузка...

США

Фото: gettyimages

США стягивают к Сирии ракетоносцы, в Минобороны РФ нервничают

27 Августа, 19:50

Америка ранее предупредила о том, что нанесет ракетный удар по Асаду, если тот в очередной раз будет заподозрен в применении химоружия

Евросоюз

Эмманюэль Макрон. Фото: AFP

Франция готова бомбить Сирию, Асад должен уйти - Макрон

27 Августа, 15:09

Президент Франции ожидает от Москвы и Анкары усиленного воздействия на Дамаск, чтобы подтолкнуть его к политическому решению сирийского конфликта

США

Удар западной коалиции по Сирии. Фото: AFP

США грозятся вновь нанести ракетные удары по Сирии, если Асад применит химоружие

25 Августа, 17:33

В РФ заявили, что повстанцы в провинции Идлиб готовят провокацию

Другие страны

Подписание соглашения. Фото: twitter.com/Tasnimnews_EN

Иран и Сирия подписали военное соглашение

27 Августа, 12:15

Министр обороны Ирана Амир Хатами прибыл в Сирию с двухдневным визитом

Сергей Корсунский

Беспокойный Ближний Восток

22 Августа, 08:00

Другие страны

В Сирии продолжается противостояние. Фото: AFP

Курды готовят военную операцию в Сирии

20 Августа, 16:44

Приготовления к операции в Хаджине начались сразу после вооруженной вылазки банд ИГ, атаковавших 17 августа лагерь французских и американских военных советников

США

Фото: AFP

США прекращают ежегодные выплаты Сирии в размере 230 млн долларов

20 Августа, 00:48

Эти деньги Вашингтон направит на развитие американской армии

Политика

Ангела Меркель и Владимир Путин. Все фото: AFP

"Сверили часы": что наговорили Путин и Меркель об Украине и Сирии

18 Августа, 22:22

Переговоры глав России и Германии продолжились за закрытыми дверями
Загрузка...