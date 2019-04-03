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США готовы продолжать диалог с Россией по ДРСМД

Сегодня, 22:30

Пенс надеется, что Россия сможет полностью соблюдать условия ДРСМД

Фото: Getty Images
США готовы продолжать диалог с Россией по ДРСМД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3b0/943/5ca3b0943c140.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3b0/943/5ca3b0943c140.jpg США Пенс надеется, что Россия сможет полностью соблюдать условия ДРСМД

Администрация США остается открыта к диалогу с Россией по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в среду заявил вице-президент США Майкл Пенс, выступая в Вашингтоне на конференции, приуроченной к двухдневному совещанию глав внешнеполитических ведомств стран — участниц НАТО.

"США остаются открыты к диалогу с Россией. Надеемся, что она сможет полностью соблюдать условия ДРСМД", — сказал он.

По его словам, США "пришлось объявить о приостановке соблюдения ДРСМД в связи со значительными рисками для стран НАТО". "Мы больше не согласимся на договоры или меры, которые приведут к одностороннему соблюдению США или союзниками", — указал он.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – заявили в США. 

Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора"На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом", – сказал он.

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Тег Россия, США, РСМД, Пенс, ДРСМД, ракетный договор

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Источник:

ТАСС

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