США готовы продолжать диалог с Россией по ДРСМД
Пенс надеется, что Россия сможет полностью соблюдать условия ДРСМД
Администрация США остается открыта к диалогу с Россией по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в среду заявил вице-президент США Майкл Пенс, выступая в Вашингтоне на конференции, приуроченной к двухдневному совещанию глав внешнеполитических ведомств стран — участниц НАТО.
"США остаются открыты к диалогу с Россией. Надеемся, что она сможет полностью соблюдать условия ДРСМД", — сказал он.
По его словам, США "пришлось объявить о приостановке соблюдения ДРСМД в связи со значительными рисками для стран НАТО". "Мы больше не согласимся на договоры или меры, которые приведут к одностороннему соблюдению США или союзниками", — указал он.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.
Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – заявили в США.
Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора. "На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом", – сказал он.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " США готовы продолжать диалог с Россией по ДРСМД". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В НАТО сделали заявление по приостановке ДРСМД и гонке вооружений
НАТО способно обеспечить силы сдерживания и обороны без гонки вооружений
Россия оказалась в очень плохом положении: у Украины появилось новое преимущество
Небоженко также объяснил, какой будущий президент Украины станет самым страшным врагом для Кремля
Столтенберг: Угрозы России нацелить ракеты на страны НАТО – неприемлемы
Члены НАТО поднимали в контактах с Россией вопрос об этой ракетной системе уже много лет, рассказал Столтенберг
Россия обвинила США в начале "гонки вооружений"
В МИД РФ считают, что США создают неопределенность вокруг ДСНВ