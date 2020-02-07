США готовы выделить 100 млн долларов Китаю на борьбу с коронавирусом

США уже доставили в Китай почти 17,8 т масок, халатов, бинтов и респираторов

/ Фото: REUTERS/Soe Zeya

Госсекретарь США Майкл Помпео объявил о готовности Вашингтона выделить Китаю 100 млн долларов для помощи в борьбе со вспышкой вируса 2019-nCoV. Заявление руководителя внешнеполитического ведомства США распространила его пресс-служба.

"Правительство Соединенных Штатов объявляет, что оно готово потратить до 100 млн долларов для помощи Китаю и другим затронутым странам, как напрямую, так и через международные организации, для сдерживания распространения нового коронавируса и борьбы с ним", — отмечается в документе. В нем также указывается, что ранее на текущей неделе американские власти содействовали доставке в Китай "почти 17,8 т пожертвованных медицинских принадлежностей, включая маски, халаты, бинты, респираторы". "Эти пожертвования отражают щедрость американского народа", — заявляет Госдепартамент США.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что не согласен с утверждениями о возможном сокрытии Китаем масштабов чрезвычайного положения, вызванного распространением вируса 2019-nCoV. Беседуя с журналистами в Белом доме перед поездкой в штат Северная Каролина, он отрицательно ответил на прямой вопрос на эту тему. Кроме того, американский лидер выразил уверенность, что "Китай очень напряженно работает" над тем, чтобы сдержать распространение вируса.

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"У меня состоялся очень хороший разговор с президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином —Ред.), и мы говорили в основном про коронавирус. Они работают действительно напряженно, считаю, что очень профессионально. Они поддерживают контакт с Всемирной организацией здравоохранения и американскими Центрами по контролю и профилактике заболеваний. Мы работаем вместе. С ними также работает Всемирная организация здравоохранения, Центры по контролю и профилактике заболеваний. У меня был отличный разговор с президентом Си минувшим вечером. Ситуация сложная, но, на мой взгляд, они очень хорошо работают. Думаю, Китай будет очень хорошо работать на этом направлении", — сказал Трамп.

Новости "Сегодня" писали, что коронавирус напугал украинцев: в стране дефицит масок.

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Как известно, в Китае умер врач Ли Веньлян, который одним из первых сообщил о распространении неизвестного вируса и был задержан китайской полицией. Получив выговор, Ли Веньлян вернулся к работе. 10 января он лечил от глаукомы женщину, у которой позже обнаружили новый тип коронавируса 2019-nCoV. В итоге врач, а также его родители заболели.

В связи со смертью врача Ли Вэньляна Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины направит в провинцию Хубэй инспекционную группу для расследования причин, почему местные власти на раннем этапе вспышки этого заболевания проигнорировали заявление медика.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, включая Россию. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тыс., более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тыс.

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